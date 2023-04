Roma-Feyenoord, 18 olandesi a Napoli: la situazione

Ultime novità sui tifosi del Feyenoord in viaggio per Roma per il match di ritorno di Europa League contro i giallorossi.

L’Europa League vedrà impegnata la Roma in casa contro il Feyenoord. Sul campo i giallorossi devono recuperare il ko dell’andata, nel tentativo di ribaltare la vittoria degli olandesi per 1-0. Grande attenzione però anche per quanto riguarda la trasferta dei tifosi del Feyenoord.

In molti ricorderanno come l’ultima volta che i tifosi olandesi furono ospiti a Roma la situazione, dal punto di vista dell’ordine pubblico non fu certo delle migliori. Le immagini della fontana dalla Barcaccia sono ancora sotto gli occhi di tanti e in molti temono che si possa verificare una situazione simile anche questa volta.

Le istituzioni infatti vogliono evitare che si possano ripetere queste scene, oppure anche quelle viste solo poche settimane fa a Napoli quando i tifosi dell’Eintracht Francoforte furono protagonisti di atti non certo piacevoli nei confronti della città partenopea. Per tanto la trasferta ai tifosi olandesi è stata vietata, ma parte di questi ultimi è arrivata comunque in Italia.

Feyenoord, tifosi a Napoli in attesa di raggiungere Roma

Come raccolto dalla nostra redazione, alcuni di questi tifosi sono a Napoli. Sulle prime si parlava di qualche centinaio. Si tratta in realtà di un gruppetto di diciotto tifosi che attualmente è nella città partenopea.

La situazione è comunque tranquilla. I tifosi del Feyenoord hanno un rapporto di amicizia con le curve del Napoli cementificatosi durante l’incontro di Champions League del 2018 e proseguito anche in occasione del match dei gironi di questa edizione contro l’Ajax, quando nel settore ospiti della Cruijff Arena era presente una rappresentanza di tifosi del Feyenoord. Addirittura i tifosi sono a Napoli già da sabato, quando hanno assistito alla partita del Napoli contro l’Hellas Verona nella curva del Diego Armando Maradona.