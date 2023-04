Inter, nervi tesi tra Onana e Brozovic: scintille in allenamento

Scintille in allenamento tra André Onana e Marcelo Brozovic alla vigilia del match di Champions League tra Inter e Benfica

L’Inter domani sfiderà il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una partita di vitale importanza per la stagione dei nerazzurri, che in campionato stanno attraversando una crisi che ha pochi precedenti. Sono ben undici le sconfitte e questo non fa altro che alimentare le speranze di andare avanti nelle coppe. Lo 0-2 dell’andata ha messo la squadra di Simone Inzaghi in una posizione più che vantaggiosa. Ma è chiaro che bisognerà interpretare la partita al massimo, senza pensare a fare calcoli, altrimenti contro Joao Mario & co. possono arrivare brutte sorprese.

Questo Inzaghi lo sa e infatti ha preferito proteggere la sua squadra in conferenza stampa: “Criticate me, non loro”. E un pensiero va anche a Noel Gallagher che spera di vedere l’Inter in finale di Champions. Intanto, oggi in allenamento è andata in scena un brutto episodio con protagonisti André Onana e Marcelo Brozovic, durante il torello, nei minuti concessi a porte aperte ai giornalisti. I vari video sono diventati subito virali.

Inter, scintille in allenamento tra Onana e Brozovic

Marcelo Brozovic era in possesso del pallone nel cerchio, con André Onana al centro. Il pressing del portiere camerunense ha portato probabilmente a un’entrata più dura del previsto, con qualche parola di troppo tra i due ed è scattata la scintilla. A dividere i due compagni, sono stati Danilo D’Ambrosio che è andato verso il portiere e Romelu Lukaku verso il centrocampista croato. I video del diverbio tra i due compagni di squadra è diventato subito virale, sui social e sui vari media presenti a bordocampo.

Scene che probabilmente nei ritiri delle squadre sono quasi all’ordine del giorno. Ma che, nel caso dell’Inter, fanno seguito ad alcuni episodi di nervosismo in campo durante le partite, come quello tra Barella e Lukaku a Genova. Inzaghi si augura di lasciar parlare il campo, mettendo la parte le polemiche sull’unione dello spogliatoio che, anche per colpa dei risultati in campionato, vengono alimentate da episodi di questo tipo.