Fantacalcio, non schierate loro: l’analisi della 32° giornata

La 32esima giornata è ormai alle porte e già nella giornata di venerdì proporrà due match: si comincia alle ore 18.30 con la sfida che vedrà scendere in campo il Lecce di Marco Baroni e l’Udinese guidata da Andrea Sottil, a cui farà seguito quella tra lo Spezia di Leonardo Semplici ed il Monza allenato da Raffaele Palladino. Il tempo a disposizione per riflettere sulla formazione da schierare al fantacalcio è quindi poco: in questo articolo andremo ad analizzare la situazione vissuta da 5 calciatori e fare luce sui motivi per cui è meglio lasciarli in panchina.

Partiamo da Federico Chiesa, reduce dall’eliminazione in coppa Italia con la Juventus per mano dell’Inter. L’ex Fiorentina in campionato ha firmato appena 3 assist (l’ultimo datato il 28 febbraio) ed è ancora alla ricerca della prima soddisfazione personale. Massimiliano Allegri gli cambia ruolo in continuazione, risultato? Una generale confusione che non lo aiuta a tornare ad i suoi consueti livelli qualitativi. Periodo complicato, meglio tenerlo in panchina.

Turno complesso anche per Felipe Anderson. Il brasiliano, finora, non ha deluso le aspettative (7 gol e 6 passaggi vincenti in 31 partite a voto, ma contro il Torino è apparso in calo. Domenica rischia di finire stritolato nella morsa composta da Federico Dimarco ed Alessandro Bastoni: possibile malus in vista, perché rischiare? Se potete, date fiducia a calciatori impegnati in partite meno complicate.

Fantacalcio, i 5 giocatori da non mettere

In assenza di Chris Smalling, potrebbe toccare a Bryan Cristante il compito di dirigere la difesa della Roma. Compito ostico, visto che i giallorossi affronteranno il Milan reduce dal successo ottenuto ai danni del Lecce. Il centrocampista è un generoso ma ha una fantamedia negativa (5.88) e rischia spesso di finire nel referto arbitrale: 5 i cartelli gialli ricevuti finora più un’espulsione. Olivier Giroud è un avversario temibile, non corriamo rischi inutili.

Passiamo a Eldor Shomurodov, trasferitosi allo Spezia a gennaio con l’obiettivo di mettersi alle spalle le delusioni vissute a Roma e tornare protagonista. Per ora, missione fallita: solo una rete in 10 presenze con indosso la maglia bianconera e diverse prestazioni opache che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Leonardo Semplici. Contro la Sampdoria, addirittura, nemmeno è stato impiegato.

Chiudiamo con Francesco Caputo che domenica affronterà la sua ex squadra, ovvero il Sassuolo. L’attaccante, tornato ad Empoli nella finestra invernale del mercato, ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle ma i risultati sono stati in chiaroscuro: 2 gol in 16 gare, l’ultima delle quali risale al 3 aprile. Può sentire la pressione.