Bologna-Juventus, polemiche per il monitor guasto: il Var scatena i tifosi

Tante polemiche nel posticipo della trentaduesima di giornata tra il Bologna e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Nel posticipo della trentaduesima giornata di campionato è in corso il match tra Bologna e Juventus. La squadra bianconera non può più permettersi passi falsi, in settimana è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia e la Juve è reduce addirittura da quattro sconfitte consecutive.

Match fondamentale al Dall’Ara visto le recenti batoste e subito il club bianconero ha dovuto fare i conti con una vicenda quasi ‘grottesca’. Fin dai primi minuti del match c’è stato un problema al Var e la terna arbitrale ha ratificato la rottura dello schermo del Var. Di conseguenza tutta la gara sarà senza l’ausilio di questo importante mezzo.

Nel corso dei primi minuti del match questa situazione è risultata decisiva. Un intervento di Alex Sandro su Orsolini all’interno dell’area ha visto l’arbitro inizialmente dare il vantaggio, ma dopo ha visto il Var protagonista. Sozza non ha visto l’episodio ed ha lasciato la scelta al Var. Anche l’opinionista Luca Marelli ha confermato: “In questo caso dato che non c’è l’ausilio del monitor può decidere il Var”.

Bologna-Juve, concesso un secondo rigore

Un Var assolutamente protagonista nel corso del primo tempo di Bologna-Juve. Nel corso della seconda parte dei primi 45 minuti un fallo sulla linea di Lucumi su Milik ha sancito il secondo rigore, ancora una volta il Var ha avvisato Sozza ed ha comunicato la propria decisione. Secondo rigore ma stavolta un esito totalmente diverso.

Milik ha infatti sbagliato dal dischetto, ipnotizzato dal connazionale Skorupski. Il Bologna è avanti cosi 1 a 0 grazie al rigore di Orsolini e continua cosi il momento difficile di una Juve in vera crisi. I bianconeri hanno provato a pareggiare in tutti i modi, sprecando chance con Fagioli e Chiesa, ma è il Bologna a sfiorare il raddoppio nei minuti di recupero. Szczesny salva in un paio di occasioni su Barrow che allarma i tifosi bianconeri. Dal Var ai problemi difensivi, momento difficilissimo per il club bianconero.