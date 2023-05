“Potrebbe restare fuori…”: Milan-Leao, l’annuncio fa rabbrividire i tifosi

Manca sempre meno alla semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter. Ansia in casa rossonera.

L’ultimo turno di Serie A ha avuto importanti risvolti in chiave qualificazione per la Champions League. Milan e Inter hanno conquistato preziosissime vittorie, in un acceso scontro Milano-Roma, rispettivamente contro Lazio e Roma. Bella prova dei campioni d’Europa che hanno annichilito la squadra di Sarri ed hanno vinto nettamente con le reti di Bennacer e Theo Hernandez.

Importante vittoria in chiave Champions League, ma il club rossonero, in vista della semifinale di Champions contro l’Inter, ha dovuto fare i conti con una bruttissima notizia. La stella rossonera Rafa Leao si è infortunato dopo pochi minuti di gioco ed ha lasciato il match anzitempo. Brutte sensazioni e ora la presenza del calciatore per il match di mercoledi è in forte dubbio.

Le due milanesi si affronteranno in pochi giorni in un duplice confronto, due match che possono cambiare la storia recente del club e le due squadre si giocano l’opportunità di giocare la finale ad Istanbul, un evento che potrebbe fare la storia. I tifosi attendono con impazienza questo match, ma ora i tifosi rossoneri vivono ore di ansia per conoscere il futuro di Leao. Il portoghese, miglior calciatore dello scorso anno, è fondamentale per il gioco del club.

Milan, le ultime su Leao

Mancano ormai meno di 72 ore alla prima sfida di San Siro e i tifosi attenderanno fino all’ultimo di conoscere la situazione Leao. Il dottor Danilo Casali è intervenuto ai microfoni di Numero Diez ed ha rilasciato dichiarazioni tutt’altro che rassicuranti. Il suo commento riguardo alla tipologia di infortunio, accaduto a Leao, ha chiarito: “L’elongazione muscolare dell’adduttore che ha colpito Leao è meno grave dello strappo muscolare, ma è comunque un trauma di media entità. Ovviamente la definizione dei tempi di recupero dipende dal medico e dalla sua prognosi”. Poi Casali ha continuato:

“Indicativamente seguendo la diagnosi della stampa, Leao potrebbe restare fuori anche 20 giorni, anche se dipenderà tutto dall’evoluzione del quadro clinico quotidiano”. Parole importanti e senza dubbio preoccupanti, in quanto se confermate, porterebbero Rafa a rischiare anche di saltare il match di ritorno.