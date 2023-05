Occhio Juve: sul numero 1 c’è soprattutto l’Inter

Manca sempre meno alla fine del calciomercato, ma in Serie A già impazza il calciomercato. Juve e Inter scatenate.

La Serie A è sempre più vicina a giungere al termine, alcuni verdetti sono già stati raggiunti mentre altri hanno bisogno delle ultime tre giornate di campionato. Il Napoli ha già vinto il campionato cosi come la Sampdoria è già retrocessa in Serie B, ma non solo. Dopo una stagione travagliata Inter e Juve sono sempre più vicine a raggiungere la qualificazione in Champions League.

La formazione nerazzurra sta concludendo la stagione alla grande, la vittoria casalinga contro il Sassuolo è l’ennesima gemma che avvicina Inzaghi alla conferma e il club di Milano all’Europa che conta. Anche la Juve in classifica è messa molto bene, ma la classifica del club torinese è legata alle vicende giudiziarie e alle sentenze riguardanti l’Operazione Prisma e la Manovra Stipendi.

Intanto le big italiane lavorano al calciomercato e uno dei ruoli dove potrebbero esserci stravolgimenti è quello del portiere. La squadra di Inzaghi ha trovato in Onana un’ottima risorsa, ma la sua conferma è tutt’altro che certa. L’estremo difensore camerunense è pallino di mercato di diverse big inglesi (Chelsea e United su tutti) e potrebbe essere sacrificato. Discorso diverso per la Juve che cerca invece l’erede dell’ormai esperto Szczesny, affidabilissimo ma ormai un pò troppo avanti con l’età.

Juve-Inter, duello anche sul mercato

Negli ultimi anni più volte si sono affrontate sul campo da calcio, spesso (come nell’ultima finale di coppa Italia) per sfide decisive. Ora Juve e Inter potrebbero affrontarsi sul mercato. I due club sono a caccia di un portiere ed entrambi avrebbero messo nel mirino il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario. Rivelazione del nostro campionato il portiere è pronto al ‘salto’ e i due club stanno pensando seriamente di sferrare un attacco. L’Inter, in particolare, vede in Vicario la prima alternativa in caso di cessione di Onana.

La Juve osserva il calciatore e valuta la situazione dei portieri. Vicario piace, ma non è il solo nel mirino del club. Per la porta la squadra bianconera valuta anche il nome di Carnesecchi, giovane talento quest’anno alla Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta. Il calciomercato ancora deve cominciare, ma le big già si muovono e valutano colpi importanti per la porta. Vicario è il primo nome e Inter e Juve potrebbero essere protagoniste dell’ennesimo duello degli ultimi anni.