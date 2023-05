Guendalina incontenibile, tutto troppo aderente: che forme

Ancora una volta Guendalina Tavassi ha spiazzato tutti. Immagini bollenti, l’ex gieffina non lascia scampo.

Guendalina Tavassi non smette di far parlare di sé. In questi anni è diventata una delle donne più seguite ed amate sui social, in grado di catturare attorno a sé una consistente attenzione mediatica nei modi più disparati. Non sono mancate le polemiche anche nel corso degli ultimi mesi, ad esempio in relazione a quella che è stata la partecipazione di suo fratello Edoardo al ‘Grande Fratello Vip’. Un programma, quest’ultimo, che ha lanciato la stessa Guendalina nel mondo della televisione diversi anni fa, quando il format non riguardava personaggi famosi e veniva condotto al tempo da Alessia Marcuzzi.

Molto è cambiato da quell’edizione cosi particolare, ed anche nella vita di Guendalina le cose si sono evolute e di parecchio. Oggi la donna romana è diventata a tutti gli effetti una vera e propria influencer che sui social concentra buona parte del suo lavoro. E cosi Instagram è diventato il fulcro dell’attività lavorativa di Guendalina che viene ad ogni modo spesso invitata anche nei salotti televisivi come opinionista.

Negli ultimi mesi, come detto, suo fratello Edo ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’. La bella Guenda ha commentato costantemente quanto accaduto nella casa, arrivando anche ad attaccare il programma nella fase finale a causa di alcuni provvedimenti presi dagli autori, a detta della Tavassi troppo severi.

Guendalina spiazza tutto: l’ultimo scatto su Instagram…

Come noto a tutti quelli che la seguono in minimo, Guendalina non è di certo una che le manda a dire. E cosi, anche per tutelare Edo all’esterno della casa, spesso la Tavassi ha preso posizioni anche molto dure nei confronti del programma. Alla fine suo fratello non ha vinto, arrivando soltanto alla finale. Una magra consolazione, considerando che proprio lui era stato etichettato da molti come papabile vincitore.

Guendalina, nel frattempo, prosegue il suo percorso sul web. Non mancano post particolari, scatti bollenti e follower che si lasciano inebriare dalla bellezza dell’ex gieffina. E cosi l’ultimo post pubblicato su Instagram ha spiazzato tutti: una Guendalina in grande forma, abbigliamento tra il verde ed il nero, una maglia molto aderente che non lascia spazio all’immaginazione.

Insomma, non è di certo la prima volta che Guendalina pubblica scatti di questo tipo, ma è proprio per questo tipo di contenuti (ed ovviamente non solo) che la Tavassi ha raccolto un numero di follower molto importante: ad oggi parliamo di un più di un milione di persone. Mica poco…