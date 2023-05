Stop lunghissimo in Serie A, out 6 mesi: ora è ufficiale

La Serie A perde un giocatore per 6 mesi: lo stop del giocatore è ufficiale e adesso il club dovrà correre ai ripari nella sessione di mercato estiva

La stagione sta per terminare e le prime sentenze sono arrivate. In Serie A mancano tre giornate alla fine e il Napoli ha già vinto lo scudetto dominando il campionato dalla prima giornata. I ragazzi di Spalletti hanno trionfato con 5 giornate d’anticipo. Restano ancora da assegnare i posti validi per l’accesso in Champions League.

Si stanno giocando la qualificazione alla principale competizione europea Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma e Atalanta. I biancocelesti e i nerazzurri hanno un piede in Champions. La classifica sorride anche alla Juve, ma i bianconeri potrebbero ritrovarsi in basso a causa della penalizzazione. Infatti, a fine maggio la Giustizia Sportiva si esprimerà sul caos plusvalenze e molto probabilmente saranno ben 9 i punti che verranno sottratti alla squadra di Allegri.

Vogliono beneficiare di questa situazione Milan, Roma e Atalanta. I rossoneri al momento occupano la quinta posizione e hanno anche lo scontro diretto con i bianconeri. Tutto è ancora aperto e per Pioli la qualificazione in Champions è di fondamentale importanza per il suo futuro. Il tecnico dopo l’eliminazione contro i cugini dell’Inter è in bilico nonostante lo scudetto vinto la passata stagione. Per le ultime giornate di Serie A servirà recuperare le forze, ma alcune squadre devono fare i conti con gli infortuni.

Infortunio in Serie A: 6 mesi di stop e ritorno in campo nella prossima stagione

Come detto in precedenza il campionato sta per finire, sono solamente tre le giornate che mancano. L’ultimo tour de force e poi i giocatori andranno in vacanza per poi ritrovarsi a luglio nei rispettivi ritiri pre stagionali. Alcune squadre devono fare i conti con gli infortuni dei propri tesserati. Una è l’Udinese che perde per 6 mesi Ehizibue. Dopo aver terminato con successo l’intervento chirurgico per la ricostruzione legamentosa del ginocchio destro, Kingsley ha iniziato le terapie riabilitative nella palestra di Top Physio Balduina presso Villa Stuart a Roma.

L’esterno bianconero è già rientrato a Udine, scrive ‘TuttoUdinese.it’, dove continuerà il percorso di riabilitazione presso il centro sportivo Bruseschi. Un duro colpo per Sottil che perde uno dei suoi uomini migliori per questa stagiona, ma soprattutto per l’inizio della prossima. Nel mercato i friulani dovranno muoversi per un sostituto. La squadra bianconera ha disputato un ottimo campionato sorprendendo tutti all’inizio e ha conquistato una salvezza tranquilla.