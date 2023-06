Serie A, i top della giornata 37: la fuga del leader Osimhen

Osimhen è l’uomo campionato, custodisce la cavalcata del Napoli con il titolo di capocannoniere ormai virtualmente conquistato ed è in fuga anche nella nostra classifica.

A Bologna è arrivato a quota 30 gol stagionali (25 in campionato) con la quinta doppietta durante quest’annata.

Tra i portieri spicca Falcone, che a Monza, parando un rigore, è stato decisivo per la gara che ha consegnato la salvezza al Lecce. Il Milan si è garantito la Champions League andando a vincere sul campo della Juventus, spicca la prestazione di Calabria, autore dell’assist decisivo per il gol di Giroud. Calabria è partito di maggioranza con il 55% dei voti.

Nella classifica generale dei centrocampisti c’è l’allungo decisivo di Milinkovic Savic, autore di una doppietta in Lazio-Cremonese.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 2479 persone che ringraziamo.

Falcone è l’uomo-salvezza del Lecce

Il Lecce a Monza ha terminato la sua sofferenza conquistando la salvezza all’ultimo istante con il rigore trasformato da Colombo. L’episodio che sposta gli animi dall’Inferno al Paradiso vede Falcone protagonista, quando para il rigore a Gytkjaer. Un intervento che gli consente di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica dei portieri.

Falcone incassa il 76% dei voti, stacca Cerofolini che in Fiorentina-Roma ha compiuto delle parate importanti. Spiccano gli interventi su Wijnaldum ed El Shaarawy. Il portiere della Viola, promosso titolare per una gara al posto di Terracciano, prende il 17% delle preferenze nel nostro sondaggio su Youtube.

Chiude Turk con l’8% delle preferenze, la Sampdoria è retrocessa ma non ha mai perso la dignità anche contro il Sassuolo e il portiere blucerchiato è stato decisivo.

Calabria porta a casa il quinto assist del suo campionato

Mancini continua a non convocarlo ma Calabria è reduce da un’altra buona stagione. Contro la Juventus ha portato a casa il quinto assist stagionale con un cross perfetto per l’incornata di Giroud. È partito di maggioranza, prende il 55% delle preferenze.

Hysaj domenica ha segnato il suo gol numero 16 in carriera, il primo alla Lazio. Un momento che va celebrato anche perchè corona una bella prestazione, fino a quando le energie lo supportano garantisce anche una discreta spinta. Si piazza al secondo posto nella classifica di giornata dei difensori con il 18% delle preferenze.

Nel suo curriculum Troost Ekong potrà inserire un gol-vittoria all’Arechi all’ultimo istante, da ex contro l’Udinese. Non era stata una partita brillantissima nel primo tempo ma cresce nella ripresa e trova anche il gol con un inserimento compiuto nei tempi giusti. Incassa il 14% dei voti nel nostro sondaggio su Youtube.

Il Torino ha portato a casa una vittoria autorevole, di spessore sul campo dello Spezia, a cui ha rifilato un sonoro poker. Singo è stato tra i protagonisti, ha spinto tanto, determinando anche l’autorete di Wisniewski. Porta a casa il 13% dei voti.

Milinkovic Savic domina la scena, stacca la concorrenza

Milinkovic Savic è stato decisivo per la Lazio, ha realizzato una doppietta fondamentale per i biancocelesti contro la Cremonese. Il contratto scade a giugno 2024, potrebbe anche essere stata l’ultima gara all’Olimpico ma questa storia è un refrain di ogni campionato. Prende il 56% delle preferenze e alla penultima giornata stacca Tonali nella classifica generale.

L’Inter è la squadra più in forma del momento, nell’ultimo mese le ha vinte tutte eccetto la sconfitta di Napoli. Contro l’Atalanta ha portato a casa un’altra brillante vittoria, il trascinatore è Barella ritrovando anche il gol dopo 210 giorni di digiuno in campionato. Prende il 36% dei voti nel nostro sondaggio su Youtube.

Ricci si ferma al 5% ma è protagonista di un’ottima prova con il Torino vittorioso a La Spezia. Lavora benissimo nella fase di non possesso, riguardo alla gestione del pallone e trova anche il gol.

Chiude la graduatoria Luis Alberto con il 3% delle preferenze. È un’altra gara in cui lo spagnolo regala qualità, con il filtrante per l’inserimento decisivo di Hysaj e per le occasioni in cui sfiora il gol.

Osimhen re assoluto, batte i bomber di Milano

Un’altra doppietta per sancire il suo peso offensivo, la forza, il ruolo di trascinatore certificato anche dalla classifica marcatori. Osimhen incassa il 39% dei voti, domina la scena e tiene ancora a distanza gli attaccanti di Inter e Milan.

Al secondo posto c’è Lukaku che è in grande forma e incassa il 26% delle preferenze. Contro l’Atalanta è arrivato a quota 10 gol in campionato, un numero significativo considerando le difficoltà che ha patito. È stato determinante con il suo lavoro spalle alla porta che ha mandato più volte a vuoto Djimsiti.

Sul podio ci sta Giroud, ancora una volta decisivo per il Milan con il gol sul campo della Juventus. L’attaccante francese, quando manca ancora la gara contro il Verona, è a quota 17 gol e 7 assist tra campionato e Champions League. Incassa il 18% delle preferenze.

È stato il mese di Lautaro Martinez, in trenta giorni ha segnato nove gol. Contro l’Atalanta è stato ancora una volta decisivo, si è rivista la forza della “Lula”.

La classifica della giornata 37: comandano Falcone, Calabria, Milinkovic Savic e Osimhen

PORTIERI

Falcone 5 punti

Cerofolini 3 punti

Turk 2 punti

DIFENSORI

Calabria 5 punti

Hysaj 3 punti

Troost Ekong 2 punti

Singo 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 5 punti

Barella 3 punti

Ricci 2 punti

Luis Alberto 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Lukaku 3 punti

Giroud 2 punti

Lautaro Martinez 1 punto

La classifica generale della giornata 37: Osimhen sempre più in fuga

PORTIERI

Meret 31 punti

Ochoa 30 punti

Vicario 28 punti

Carnesecchi 22 punti

Di Gregorio 21 punti

Skorupski 21 punti

Falcone 18 punti

Rui Patricio 13 punti

Szczesny 13 punti

Dragowski 13 punti

Silvestri 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Milinkovic Savic 12 punti

Provedel 11 punti

Maignan 10 punti

Audero 8 punti

Consigli 8 punti

Handanovic 8 punti

Perin 7 punti

Ravaglia 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Handanovic 3 punti

Gollini 3 punti

Cerofolini 3 punti

Perilli 2 punti

Turk 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 33 punti

Di Lorenzo 25 punti

Baschirotto 16 punti

Theo Hernandez 16 punti

Carlos Augusto 13 punti

Udogie 12 punti

Dimarco 12 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Bremer 10 punti

Smalling 8 punti

Posch 8 punti

Milenkovic 7 punti

Zappacosta 7 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Calabria 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Toloi 5 punti

Dodò 5 punti

Zanoli 5 punti

Tomori 4 punti

Sernicola 3 punti

Acerbi 3 punti

Hysaj 3 punti

Fazio 3 punti

Luperto 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Becao 3 punti

Schuurs 3 punti

Ebuehi 3 punti

Vasquez 2 punti

Kalulu 2 punti

Romagnoli 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Soumaoro 2 punti

Wisniewski 2 punti

Troost Ekong 2 punti

Chiriches 2 punti

Nuytinck 1 punto

Colley 1 punto

Ceccherini 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Kyriakopoulos 1 punto

Singo 1 punto

Gyomber 1 punto

Celik 1 punto

Singo 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 27 punti

Tonali 21 punti

Lobotka 18 punti

Barella 17 punti

Luis Alberto 17 punti

Anguissa 16 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Brahim Diaz 14 punti

Calhanoglu 13 punti

Orsolini 12 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Fagioli 9 punti

Bennacer 8 punti

Samardzic 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Calhanoglu 8 punti

Vlasic 7 punti

Candreva 7 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Pereyra 5 punti

Pasalic 5 punti

Saelemaekers 5 punti

Lo. Pellegrini 4 punti

Radonjic 4 punti

Ricci 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Akpa Akpro 3 punti

Ciurria 3 punti

Pobega 2 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Castrovilli 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Rovella 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Brozovic 2 punti

S. Esposito 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

Cataldi 1 punto

Ilic 1 punto

De Roon 1 punto

Pessina 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 63 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Lautaro Martinez 23 punti

Rafael Leao 20 punti

Vlahovic 19 punti

Lukaku 16 punti

Dybala 14 punti

Laurientè 11 punti

Nzola 11 punti

Dia 11 punti

Giroud 11 punti

Lookman 10 punti

Zaccagni 10 punti

Felipe Anderson 10 punti

Dzeko 9 punti

Immobile 9 punti

Arnautovic 7 punti

Simeone 6 punti

Kean 6 punti

Berardi 6 punti

Hojlund 5 punti

Abraham 4 punti

Beto 4 punti

Zapata 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Caputo 3 punti

Cambiaghi 3 punti

Kean 3 punti

Cabral 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Oudin 3 punti

Deulofeu 2 punti

Rebic 2 punti

Petagna 2 punti

Verdi 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Gaich 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Ciofani 2 punti

Barrow 2 punti

Di Francesco 1 punto

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto

Defrel 1 punto

Sanabria 1 punto