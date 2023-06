Milan, la grande incognita: due strade per il futuro di De Ketelaere

Cosa farà il Milan di De Ketelaere? C’è una doppia soluzione per il giocatore belga, Maldini ora dovrà prendere una decisione.

Il campionato è ormai arrivato alla sua fase finale. Manca soltanto una giornata, gli ultimi 90′ minuti di una stagione molto particolare, che ha visto tante delle big di Serie A faticare per arrivare ai propri obiettivi. Fatta eccezione per il Napoli, che ha di fatto stracciato il campionato e vinto lo Scudetto con diverse giornate di anticipo, le altre hanno tutte faticato. Un aspetto che ovviamente porterà tanti dirigenti a fare delle valutazioni sul lavoro svolto soprattutto nella fase di costruzione.

In casa Milan, ad esempio, servirà un’analisi molto approfondita per capire concretamente cosa sia successo. I rossoneri alla fine rientreranno tra le prime quattro della classe e dunque giocheranno la prossima Champions League, ma d’aiuto è stata anche la penalizzazione inferta alla Juventus, tirata cosi fuori dai giochi. Senza quella, il Milan avrebbe dovuto sudare fino alla fine senza garanzia di successo.

Per Paolo Maldini i prossimi saranno mesi intensi. Serve rimettere insieme i pezzi di una stagione che ha visto la squadra di Stefano Pioli troppo spesso claudicante, sia in campionato che in Europa. Le valutazioni verranno fatte anche su quanto è stato fatto in sede di mercato: serve capire cosa è andato storto.

Milan, che si fa con De Ketelaere? Una doppia soluzione

Una delle grandi delusioni di questa stagione porta sicuramente il nome di Charles De Ketelaere: dal giocatore belga ci si aspettava molto di più, salvo poi vederlo concretamente in grande difficoltà. Un periodo di ambientamento molto duro per l’ex giocatore del Club Bruges. Ora per Paolo Maldini servirà capire quanto l’investimento sia stato positivo e quanto possa crescere nel corso del tempo.

Per il Milan si profila una doppia soluzione, due strade perseguibili. Da una parte, De Ketelaere potrebbe alla fine restare a Milano e proseguire il suo percorso di crescita. Da capire se ci sarà ancora Stefano Pioli sulla panchina rossonera, ma al netto della direzione tecnica sarà la dirigenza a decidere se dare ancora fiducia al giocatore.

In caso contrario, il centrocampista classe 2001 andrà via a titolo definitivo. Non sono previste soluzioni intermedie: in caso di cessione, De Ketelaere andrà via soltanto per non tornare, almeno stando a quanto raccontato in queste ore da ‘Tuttosport’. Ci sarebbe anche una cifra ben precisa per lasciarlo partire: il Milan accetterà soltanto proposte – si legge – che si aggirano intorno ai 27-28 milioni di euro.