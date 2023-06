“Meritiamo questa finale”, Inzaghi sicuro in conferenza stampa prima della sfida al City

L’Inter affronterà il Manchester City nella finale di Champions League, occhio alle parole di Simone Inzaghi.

Sabato 10 giugno l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Manchester City nell’attesissima finale di Champions League. I nerazzurri, reduci dalla vittoria nell’ultima giornata di campionato contro il Torino, si sono garantiti un posto nella prossima Champions League, e adesso devono pensare all’ultimo impegno della stagione.

Ad Appiano Gentile si è aperto il Media Day dell’Inter con la conferenza stampa di Simone Inzaghi che, per l’occasione, ha fatto un bilancio della stagione e ha commentato la prossima sfida, la più importante, contro il Manchester City.

“È stato un lungo viaggio, i sorteggi non ci sono stati favorevoli. Tutto è partito dall’anno scorso, dalle partite con Liverpool e Real Madrid che sono rimaste nella nostra testa” ha commentato il tecnico nerazzurro. Inzaghi si è poi concentrato sull’avversaria, dichiarando che è la più forte del Mondo, e che servirà una partita da squadra contro un allenatore che ha segnato la storia del calcio.

“Se avessi preferito affrontare il Real Madrid? Ho rispetto per entrambe ma anche noi abbiamo meritato di giocare questa finale. Anche noi, come il City, abbiamo vinto due trofei”, ha continuato.

Finale di Champions, le parole di Inzaghi sull’importanza della partita

L’Inter affronterà il Manchester City nella partita più importante della stagione la finale di Champions League. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa cinque giorni dalla gara, sottolineando quanto sia importante questa partita.

“Sia per me che per i miei giocatori è la partita più importante della nostra vita. Ci ripaga di tutti gli sforzi fatti. Quando siamo stati tuti bene abbiamo fatto grandi cose”, ha commentato Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha poi commentato alcune eventuali scelte in campo. Per quanto riguarda Lautaro ha dichiarato che entrambe le squadre hanno i migliori giocatori del Mondo e Lautaro è uno di questi. Inzaghi ha poi confessato di non aver ancora deciso la formazione, in nessun ruolo, concludendo che si sente fortunato ad avere la possibilità di scegliere.

La conferenza si è conclusa con una battuta sul pronostico rivelato dalla moglie in merito a City real, che Inzaghi aveva pronosticato 4-0. “L’anno scorso ci fu equilibrio, ma quest’anno lo dissi a colazione a mia moglie e ai miei figli che il City avrebbe vinto largamente”, ha concluso.

L’Inter si appresta a giocare una sfida importantissima, attenzione ai prossimi giorni che saranno sicuramente decisivi.