City-Inter, l’annuncio di Simone Inzaghi: “Possiamo fare la storia”

Simone Inzaghi, in vista della finale di Champions di domani contro il City, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti.

E’ ormai tutto pronto per la finale di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Manchester City di Pep Guardiola. L’ultimo atto dell’edizione di quest’anno della massima competizione europea per club avrà luogo domani sera nello Stadio Olimpico di Ataturk di Istanbul.

I nerazzurri sicuramente partiranno sfavoriti, considerando sia il diverso valore della rosa che la grandissima stagione del Manchester City. Gli uomini di Pep Guardiola, infatti, sono vicinissimi a compiere un trouble che manca al calcio inglese dalla stagione 1998/199, ovvero quando il Manchester United di sir Alex Ferguson riuscì a vincere dalla Premier League, passando per l’FA Cup, alla Champions League (battendo il Bayern Monaco nella finale storica giocata al Camp Nou di Barcellona).

Tuttavia, nonostante la grande differenza con il Manchester City, la ‘Beneamata’ ha sicuramente delle carte in regola per mettere in difficoltà i ‘Citizens’. L’Inter, vedi soprattutto il percorso nelle varie coppe in cui ha partecipato, ha infatti dimostrato nelle gare secche di poter competere con tutte le big europee. Proprio sulla gara di domani sera, nella classica conferenza stampa della vigilia, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Inter, Inzaghi: “Sappiamo la grande opportunità che abbiamo di fronte”

Il tecnico dell’Inter ha infatti parlato così ai giornalisti presenti sella stampa dello Stadio Ataturk: “Siamo consapevoli del tipo di gara che dovremo disputare. Il City è la squadra più forte al mondo, ma noi siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua. Possiamo fare la storia? Sì, sappiamo la grande opportunità che abbiamo di fronte. Saranno molto importanti le gambe, la testa ed il cuore. Le gambe serviranno a correre, la testa per essere lucidi ed il cuore per trovare energie che pensi di aver perso”.

Simone Inzaghi ha poi continuato il suo intervento: “Domani sarà la 57esima gara di quest’anno. Abbiamo avuto dei momenti difficili che, però, ci hanno fatto crescere. Soltanto ora stiamo capendo quello che abbiamo fatto, domani lotteremo centimetro su centimetro. Se dormirò questa notte? Ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri, che non cambierei con nessuno.

L’allenatore dell’Inter ha poi terminato: “I ragazzi sono sereni. Zhang ha detto che sono un dono? Queste sue parole mi hanno fatto piacere, le sue telefonate nei momenti difficili mi hanno sempre dato grandissima forza. Haaland? Sarà un osservato speciale, come tutti giocatori del City. Mkhitaryan? Non può essere al cento per cento, decideremo domani”.