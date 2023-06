Psg con un attacco in tempesta: Al Khelaifi spaventa la Serie A

La stagione di Serie A è ufficialmente terminata e ora inizia la consueta risorsa del calciomercato. Il Psg è scatenato.

Vincere il campionato nettamente e considerare la stagione come fallimentare? In Italia questo è ormai impossibile ma ci sono paesi dove invece c’è questa curiosa particolarità. Negli ultimi anni la Francia è una di questi, a causa del Psg dello sceicco Al Khelaifi.

Lo sceicco ha creato a suon di milioni un’armata stellare, ma con diverse problematiche. Basti pensare che la squadra ha faticato molto in Europa nonostante un attacco composto da Mbappe, Neymar e il sette volte Pallone d’Oro Lionel Messi. Tanti milioni a loro ed ai compagni di squadra, ma un club quasi senz’anima che i tifosi hanno, a più riprese, contestato fino a fine stagione. Ora è pronto a cambiare tutto.

Lionel Messi ha già salutato e si è trasferito a scadenza di contratto in Mls all’Inter Miami di David Beckham. Nelle ultime ore Mbappe ha confermato che non eserciterà la clausola per rinnovare per un ulteriore stagione il contratto nel 2024 e il giocatore potrebbe dire addio anche questa estate. I francesi dovranno valutare le proprie valutazioni ma perdere Mbappe a parametro zero potrebbe creare non pochi fastidi allo sceicco, infine c’è Neymar. Il brasiliano ha un contratto faraonico fino al 2025, ma sia per gli infortuni che per il costante atteggiamento (considerato abbastanza fastidioso dai tifosi) potrebbe andare via. E non è finita qui.

Psg, attacco rivoluzionato: occhi anche in Serie A

Il monte ingaggi del club parigino è fuori da ogni logica e sono tanti i calciatori che potrebbero salutare. Anche il nostro Marco Verratti è in uscita e nessuno è incedibile nella rivoluzione francese. Il club in queste ore sta salutando il tecnico Galtier e al suo posto potrebbe subentrare il giovane talento tedesco Nagelsmann. Per accontentarlo Al Khelaifi sarebbe pronto ai salti mortali, acquisti da record a più riprese.

Il club francese potrebbe cambiare dai 2 ai 4 attaccanti ed è pronto ad irrompere sul mercato europeo. Uno dei primi colpi potrebbe essere Kolo Muani, ma non è certamente l’unico che il patron vuole regalare al tecnico ex Bayern e Lipsia. Sul taccuino di Nagelsmann in pole c’è Osimhen, stella del Napoli e capocannoniere dell’ultima Serie A. Il giocatore ha una valutazione di circa 120 milioni, non certo cifre che spaventano il club più ricco al mondo.

Osimhen è il sogno ma non è l’unico della Serie A. In caso di eventuale partenza di Kylian Mbappe il club francese potrebbe tornare su Rafa Leao, stella rossonera del Milan. Il portoghese ha appena rinnovato ed è quasi incedibile, quasi perchè un’offerta pazzesca dello sceicco potrebbe cambiare tutto. E non dimentichiamo Dusan Vlahovic: il serbo è in uscita dalla Juve e potrebbe fare al caso del club francese, soprattutto in caso di rifiuti su Osimhen. Il Psg è pronto a rivoluzionare il proprio attacco ed anche la Serie A è preoccupata da eventuali assalti.