Juventus, la sorprendente gestione dei giovani: da fulcro del progetto a pedine di scambio

Sorprendente decisione del club bianconero, che mette in vendita alcuni giovi dopo averli custoditi e cresciuti.

Il mercato estivo della Juventus sarà di fondamentale importanza per programmare la prossima stagione e tornare ad occupare le posizioni più alte in classifica.

La stagione appena terminata è stata un calvario per il club bianconero, che si è trovato a dover gestire fin troppe situazioni spiacevoli sia in campo che fuori. Le beghe giudiziarie hanno costretto la Juventus a mettere pausa a qualsiasi programmazione, nell’incertezza generale relativa ad eventuali penalizzazioni importanti o esclusioni dalle coppe europee.

In campo, invece, Allegri ha dovuto gestire l’altalena che ha sballottato i bianconeri tra secondo e decimo posto per ben due volte, a suon di penalizzazioni assegnate e poi revocate.

Merito di Massimiliano Allegri, tuttavia, è stata la gestione dei giovani della Juventus Next Gen. Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Matias Soule, Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea sono tutti giovani promesse che la Juventus ha fatto esordire quest’anno. Quello che stupisce, però, è che adesso alcuni di questi giovani sono stati messi sul mercato.

Juventus, da giovani promesse a pedine di mercato: la parabola della Next Gen

Nella stagione travagliata che la Juventus ha affrontato, spicca la gestione straordinaria dei giovani che Max Allegri ha portato avanti. Frutto della competenza di società e allenatore, o della necessità di coprire i buchi lasciati dai numerosi infortunati, quello che conta è che i bianconeri hanno dimostrato di avere un settore giovanile valido e, soprattutto, l’idea di creare un progetto a lungo termine.

Sorprendentemente, tuttavia, alcuni di questi giovani sono stati messi sul mercato. Si tratta di Fabio Miretti e Iling-Junior. Da fulcro del progetto giovani della Juventus, questi due ragazzi classe 2003 sono diventate pedine di scambio per il club, che vorrebbe cederli o mandarli in prestito per sopperire all’esubero di giocatori, soprattutto a centrocampo.

Fabio Miretti è nel mirino della Salernitana e il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Iling-Junior ha mercato in Premier League e vale circa 20 milioni, anche se alcune squadre italiane come Sassuolo, Bologna e Udinese sarebbero interessate a prenderlo in prestito.

Una gestione sorprendente della Juventus, che prima li fa esordire e poi, nel momento clou decide di lasciarli andare per “farli crescere” in altre squadre. I club stranieri sono un esempio di come le giovani promesse hanno bisogno di spazio, ma anche di squadre forti che li supportano e li fanno crescere in loco. I problemi della Juventus forse derivano anche da qui, da un’idea sbagliata della gestione che sembrava essere sui binari giusti fino a poche settimane fa.