Zaniolo di nuovo re del mercato, ma ne vale davvero la pena?

Zaniolo sembra molto vicino a tornare in Serie A, con Juventus e Fiorentina sulle sue tracce. Ma le cifre in gioco non sono forse esagerate, per quanto visto finora?

È tornato Zaniolo. O almeno è questa la sensazione che circola nel settore in questi ultimi giorni. All’inizio dello scorso febbraio, l’attaccante classe 1999 lasciava la Roma tra delusione e polemiche per accasarsi al Galatasaray, e lo scetticismo attorno a lui era molto forte. Ora è tornato a giocare in nazionale, e il suo nome circola ancora sulle prime pagine dei giornali, vicino a un clamoroso ritorno in Serie A, alla Juventus o alla Fiorentina.

Se il talento in senso assoluto del giocatore non può essere messo in discussione, di certo non si può dire lo stesso della sua professionalità e del suo rendimento in campo. Dal suo exploit del 2018, quando era ancora giovanissimo e già tra i più talentuosi calciatori in Europa, i suoi miglioramenti sono stati minimi. Eppure non mancano, come vediamo, le società ancora pronte a scommettere su una sua improvvisa maturazione, che lo porti finalmente a raggiungere il suo pieno potenziale.

Sembra una storia già vista in passato (si pensi a Cassano o a Balotelli), che purtroppo lascia presagire un finale poco positivo. Zaniolo giovane lo è ancora, a livello puramente anagrafico, ma tra poche settimane compirà 24 anni. Un’età, cioè, in cui la maturità tecnica ma anche caratteriale dovrebbero essere grossomodo raggiunte. Insomma, la finestra di tempo per riuscire finalmente a mantenere le promesse di qualche anno fa è molto ridotta, e questo rende il suo acquisto un rischio non da poco, viste anche le cifre in gioco.

Zaniolo tra Juventus e Fiorentina: i dubbi di una scommessa ad alto

L’impressione è che l’attaccante ex Inter e Roma riceva ancora oggi più fiducia di quanta le sue prestazioni non necessitino. La sua esperienza in Turchia, benché conclusa con lo scudetto, non ha certo raccontato una rinascita. 5 gol in 11 partite non sono certo pochi, considerato anche il minutaggio ridotto (appena 375 minuti complessivi), ma va considerato il livello non elevatissimo del torneo. Oggi, di Zaniolo possiamo valutare tre soli mesi di gioco, peraltro non da titolare fisso del Galatasaray: le prime partite le ha fatte a marzo, e a giugno ne ha giocata una soltanto.

Il suo ritorno in Nazionale, dovuto più all’incrollabile fiducia del ct Mancini, si è risolto con una prestazione opaca contro la Spagna e a quasi mezz’ora contro l’Olanda. Molto poco per poter preconizzare un’imminente rinascita del talento massese, soprattutto se consideriamo che portarlo via da Istanbul non costerà poco. La clausola rescissoria è pari a 35 milioni di euro, a cui andrà ad aggiungersi uno stipendio da almeno 2,75 milioni netti a stagione. Decisamente fuori dalle tasche della Fiorentina e al limite di quella della Juventus, per un giocatore che deve ancora dimostrare di valere questi soldi.