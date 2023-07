De Laurentiis, che stoccata a Giuntoli: “Finalmente non abbiamo juventini”, poi su Osimhen…

Durante la confertenza stampa di presentazione delle maglie della prossima stagione del suo Napoli, Aurelio De Laurentiis ha mandato una frecciata a Cristiano Giuntoli.

Dopo aver detto addio sia a Luciano Spalletti che a Cristiano Giuntoli, l’attenzione del Napoli di Aurelio De Laurentiis è tutta focalizzata verso la nuova stagione. Il club partenopeo, infatti, è al lavoro per regalare a Rudi Garcia una squadra che possa sia difendere lo Scudetto appena vinto che disputare un grande Champions League.

I primi obiettivi del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato, infatti, sono quelli di rinnovare il contratto al capocannoniere dell’ultima Serie A, ovvero Victor Osimhen, ed il sostituto di Kim Min-Jae, ormai prossimo sposo del Bayern Monaco.

Tuttavia, in attesa di conoscere i nomi dei vari acquisti, il Napoli ha presentato quest’oggi la maglia della squadra campione d’Italia. La cerimonia è avvenuta in luogo davvero suggestivo, ovvero sulla nave da crociera MSC World Europa. Ma, oltre a presentare le divise per la prossima stagione della sua squadra, Aurelio De Laurentiis ha mandato una frecciata direttamente a Cristiano Giuntoli.

Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Se mi aspettavo la juventinità di Giuntoli? Mi ha colto di sorpresa”

L’ex direttore sportivo del Napoli, infatti, una volta ufficializzato come nuovo Football Director della Juventus ha confessato di essere un tifoso bianconero sin da bambino, e la risposta dello stesso Aurelio De Laurentiis non si è fatta attendere. Dopo l’intervento di Alice Acciarri, dirigente di Ebay (nuovo sponsor degli azzurri), dove ha confessato di essere una tifosa del team partenopeo (visto il suo marito napoletano), il patron ha risposto così: “Finalmente un non-juventino nel nostro clan”.

Aurelio De Laurentiis ha poi commentato direttamente le parole del suo ex direttore sportivo: “Se mi aspettavo la juventinità di Cristiano Giuntoli? Mi ha colto di sorpresa, se l’avessi saputo prima me ne sarei liberato prima”. Ma il presidente del Napoli ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen: “Se indosserà questa nuova maglia? Assolutamente sì, ve l’ho già detto, poi se dovesse giungere una proposta indecente allora ce ne faremo una ragione. E come abbiamo trovato i vari Kvara, Osimhen e altri, ne scoveremo ancora”.