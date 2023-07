L’Inter dirà addio Onana e intanto blocca Sommer

L’Inter ha bloccato il nuovo portiere in attesa di capire quando andrà via André Onana: sono queste le parole di Fabrizio Biasin

Dopo aver detto addio a Skriniar, Gagliardini e Dzeko a parametro zero, l’Inter ha ceduto anche Marcelo Brozovic. Una perdita molto importante, a cui può aggiungersi quella di André Onana. Arrivato a parametro zero l’anno scorso dall’Ajax, piano piano ha superato Handanovic nelle gerarchie di Simone Inzaghi ed è diventato il numero uno dei nerazzurri. Il portiere camerunense è stato decisivo nella cavalcata in Champions League, che ha portato l’Inter in finale, poi persa col Manchester City per 1-0.

Sono diversi i top club europei che hanno manifestato un interesse concreto nei confronti di Onana. Su tutti c’è il Manchester United, che ha detto addio a David De Gea non senza qualche polemica. A ten Hag serve un portiere e il prescelto è Onana, che genererà una plusvalenza importantissima per l’Inter.

Al posto di Onana, l’Inter sta valutando diversi profili e a quanto pare ha già bloccato Yann Sommer. Il portiere ora è al Bayern Monaco e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Classe ’88, si tratta di un profilo esperto che negli anni si è affermato come uno dei migliori in Europa, seppur molto sottovalutato. I tifosi italiani lo ricorderanno molto bene per le grandi parate contro la Nazionale di Mancini in occasione della doppia sfida con la Svizzera.

Onana via e l’Inter prende Sommer: le parole di Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato ai microfoni di ‘TV Play’ del calciomercato dell’Inter: “La cessione di Onana ormai è cosa fatta, bisognerà capire solo come arrivare alla cifra prestabilita, se con l’inserimento dei bonus. Serviranno due portieri e Sommer è già stato bloccato. Se non succederanno cose imprevedibili, diventerà un calciatore dell’Inter. Non è facile arrivare a Trubin, il club nerazzurro offre 10 milioni più bonus, ma la richiesta dello Shakhtar è più alta”.

Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena uno dei due portieri che acquisterà l’Inter sarà Yann Sommer. La scorsa stagione ha giocato sei mesi col Borussia Monchegladbach e sei con il Bayern Monaco. I bavaresi lo acquistarono a gennaio per sostituire Neuer visti i suoi problemi fisici. In totale, ha giocato 36 partite tra le due squadre, con 45 gol subiti e 12 clean sheet. Un grande profilo per i nerazzurri che vogliono ricostruire ed eventualmente dare a Trubin, classe 2001, la possibilità di crescere con tranquillità.