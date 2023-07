Napoli, la smentita di Calenda su Osimhen

L’agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha smentito una notizia diffusa oggi sul futuro del centravanti nigeriano

Il Napoli ha perso Giuntoli, Spalletti, Min-Jae Kim e Sinatti. Quattro elementi fondamentali nella conquista del terzo Scudetto. Aurelio De Laurentiis, però, sa bene come muoversi per rinforzare la squadra dopo grandi partenze. Con questa politica, è arrivata proprio la vittoria del campionato nella scorsa stagione. Ma si sa che ci sono giocatori che sono necessari per la crescita sportiva del club, quelli che difficilmente sono sostituibili. E Victor Osimhen è uno di questi. La sua situazione è molto particolare, ma nei giorni scorsi sia De Laurentiis, sia Rudi Garcia hanno fatto sapere che vogliono continuare insieme al centravanti nigeriano. E anche lui vuole restare al Napoli.

E’ chiaro che il contratto in scadenza attualmente nel 2025 debba essere rinnovato. Il Napoli non si può permettere di portare un giocatore del calibro di Osimhen a un anno dalla scadenza e rimetterci dei soldi. Sono in corso, quindi, le trattative per il prolungamento. Le parti non hanno ancora trovato un accordo, ma filtra tanto ottimismo. La coppia con Kvaratskhelia esisterà anche la prossima stagione, a meno che Al Khelaifi non poserà “un duecentino” per prelevare Osimhen dopo l’addio di Lionel Messi e le diatribe con Neymar e Mbappé.

L’edizione odierna de Il Mattino ha riferito che “Calenda non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato”. Una notizia ripresa con lo stesso virgolettato dallo stesso Roberto Calenda, agente di Osimhen, sul suo profilo Twitter e seguita da un “Fake news“. L’entourage del centravanti nigeriano non ha gradito la notizia diffusa dal quotidiano, la situazione è tranquilla e la trattativa per il rinnovo proseguirà.

Leggo sul Mattino che “Calenda non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato”. Fake news. — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) July 17, 2023

Osimhen è atteso nei prossimi giorni a Dimaro, per unirsi al Napoli per il ritiro pre-stagionale e conoscere Rudi Garcia. Il nuovo allenatore sa bene che è fondamentale per conquistare nuovi traguardi e affermarsi con serietà in Italia e in Europa e sabato ha specificato che Osimhen vuole restare al Napoli. Insomma, c’è voglia di proseguire insieme sia da una parte, sia dall’altra. Per la felicità dei tifosi partenopei e dello stesso Garcia: con un top player di questo tipo, tenere la squadra a livelli alti è meno difficile.