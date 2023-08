“Scontento tra gli scontenti…”: Napoli, il futuro di Mario Rui è in bilico

Il Napoli potrebbe perdere anche Mario Rui in questa sessione di mercato, a dare la notizia è il suo agente Mario Giuffredi

Mario Rui è uno dei due reduci – insieme a Piotr Zielinski – di tante battaglie che il Napoli ha condotto fin dai tempi di Maurizio Sarri. Il terzino portoghese si è affermato come uno dei migliori della Serie A nel suo ruolo e questa stagione ha coronato anche il sogno di vincere lo Scudetto. Un premio meritato, con un legame con i partenopei che è diventato subito forte dopo che la Roma lo ha ceduto nell’estate del 2017.

Il contratto di Mario Rui scadrà il 30 giugno 2025. Tra Aurelio De Laurentiis e l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, è in corso la trattativa per il rinnovo. Le parti, però, sono lontane e a dare un aggiornamento significativo sulla situazione è stato proprio lo stesso Giuffredi, che ha parlato ai microfoni di TV Play.

“Il desiderio di Mario Rui è quello di rimanere al Napoli. Abbiamo anche accettato una riduzione dell’ingaggio in essere, prolungando l’accordo di un anno. Insolito, visto che la vittoria di uno Scudetto coincide con l’aumento dell’ingaggio”, sono state queste le parole di Giuffredi, che ha poi continuato affermando che “De Laurentiis non ha coinciso i fatti con le parole e non ha riconosciuto il giusto valore al mio assistito”.

Giuffredi su Mario Rui: “Con una proposta chiederemo la cessione”

Continua Giuffredi ai microfoni di TV Play: “Ho comunicato io a De Laurentiis e Mario Rui all’allenatore che, in caso di una proposta, chiederemo la cessione. Senza un progetto interessante, resteremo e ci sarà un altro giocatore scontento nella squadra degli scontenti”. Parole molto importanti da parte dell’agente di Mario Rui, che fanno riferimento alle varie situazioni che il Napoli ha in bilico con Osimhen, Zielinski, Lozano.

Quel che è certo è che Mario Rui è un giocatore fondamentale per il Napoli e lo si è visto anche durante l’annata dello Scudetto, con ben 7 assist siglati in 22 presenze, per un totale di 1.761′ giocati in Serie A. Oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio, come anticipato da Rudi Garcia dopo l’amichevole vinta contro l’Augsburg.

Il tecnico francese dovrà valutare bene quali saranno le scelte da fare in vista del 19 agosto, quando il Napoli affronterà il Frosinone al Benito Stirpe per difendere il titolo. Mario Rui, intanto, gli ha comunicato che se arrivasse una proposta seria e interessante andrebbe via.