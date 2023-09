Ag. Taremi attacca il Milan: “Hanno parlato con gli agenti sbagliati”

Sfumata la trattativa che avrebbe portato Taremi al Milan, è arrivato l’attacco dell’agente dell’attaccante del Porto

Il Milan tra poco terminerà il proprio mercato, che però non ha visto arrivare Mehdi Taremi, il principale obiettivo per l’attacco. Una trattativa lunga ed estenuante per tutte le parti coinvolte, conclusasi con un nulla di fatto. Due mesi di contatti, di prese e di lasciate, e alla fine è saltato tutto. Bisogna però ripercorrere le varie tappe della trattativa per capire cos’è successo nello specifico.

A giugno, il Milan ha iniziato la trattativa per acquistare Taremi. Molto lenta. A luglio, invece, il club rossonero come secondo extracomunitario ha scelto Samu Chukwueze, abbandonando la pista per l’attaccante del Porto. Con la decisione della FIGC di equiparare i calciatori britannici ai comunitari – in questo caso, Loftus Cheek -, Furlani e Moncada hanno l’occasione di tornare alla carica per acquistare Taremi, un approccio che porta a un accordo il 29 agosto sulla base di 15 milioni di euro per il trasferimento e 1,5 milioni l’anno al giocatore.

Quel che ha fatto saltare tutto è l’inserimento di un altro agente nella trattativa da parte del Porto e la richiesta di Taremi di un ingaggio superiore, con l’attaccante che non s’impone sul club portoghese. Condizioni che non stanno per niente bene al Milan, e il meeting con Darya Bahrami porta alla conclusione di una trattativa naufragata.

L’attacco di Pedro Pinho al Milan

Il Milan ha trattato Taremi attraverso Darya Bahrami, connazionale dell’attaccante, che ha agito nelle vesti di intermediario. Un ruolo che evidentemente non è andato giù né al Porto, né tantomeno a Pedro Pinho, agente del giocatore, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Record’: “Taremi ha avvertito che il Milan stava parlando con l’agente sbagliato. Ma la cosa è andata avanti così per due mesi, loro non mi hanno mai contattato. L’ingaggio offerto al giocatore non rispecchiava il suo valore e non si è mai parlato di commissioni, il Milan mostri le prove”.

Pedro Pinho ha poi proseguito: “Quando il Milan ha trovato l’accordo con il Porto, il giocatore gli ha spiegato chi fosse il suo procuratore. Non mi spiego il motivo per il quale abbiano continuato a parlare con gli agenti sbagliati, ora cercano un capro espiatorio per la trattativa saltata”. Insomma, non mancano le polemiche per un accordo sfumato sul più bello e che avrebbe portato un ottimo attaccante al Milan. Evidentemente, gli interessi attorno a Taremi erano troppo ampi e l’inserimento di tante persone ha poi portato alla fumata nera.