Marco Verratti verso il Qatar, l’ex Pescara dice addio al PSG

Il centrocampista italiano saluta la Francia e si trasferisce a Doha. Dopo un’estate ai margini del progetto parigino, l’ex Pescara ha scelto la sua destinazione.

Marco Verratti lascia il PSG e sceglie il Qatar, o meglio, sceglie i soldi. Ancora una volta le cifre astronomiche prevalgono nel mondo del calcio, ma questa volta c’è di più.

Se da un lato, infatti, Ronaldo, Benzema e tutti quelli che hanno scelto di trasferirsi in Arabia Saudita, potranno comunque continuare ad affrontare qualche giocatore di livello, dall’altro Verratti ha scelto soltanto i soldi.

Dopo 10 anni a Parigi il centrocampista italiano classe 1992 ha raggiunto l’accordo con l’Al Arabi, squadra della capitale qatariota Doha. In realtà già quest’estate c’erano state le prime avvisaglie di un suo addio ai parigini. A luglio era ormai dato per certo il suo trasferimento all’Al Hilal, che poi ha virato su Neymar dopo aver preso anche Koulibaly e Milinkovic Savic.

Una decisione arrivata al culmine del suo totale “esilio” al Paris Saint Germain. Luis Henrique fin dal suo arrivo aveva chiarito con lui che non avrebbe fatto parte del progetto.

Verratti lascia Parigi, destinazione Qatar

Rimasto ai margini della squadra, escluso anche dalla lista Uefa per la fase a gironi della Champions League, Marco Verratti si prepara quindi a vestire una nuova maglia. Una situazione che ha fatto perdere a Verratti anche la convocazione in Nazionale. Luciano Spalletti ha chiaramente detto che era impossibile convocarli (lui e Jorginho) non avendo mai messo minuti nelle gambe.

L’Al Arabi avrebbe raggiunto l’accordo con il Paris Saint Germain sulla base di 50 milioni di euro bonus compresi. Una cifra ritenuta congrua dal presidente parigino Nasser Al-Khelaifi, al punto da accettare subito l’offerta per liberarsi del centrocampista ex Pescara, che sarebbe già atterrato a Doha. Ancora da chiarire le cifre che hanno convinto il giocatore a trasferirsi.

Verratti troverà in squadra anche Rafinha e Diallo, unici nomi di livello di una rosa per nulla eccezionale. L’Al Arabi al momento occupa la sesta posizione in classifica, grazie ai tre pareggi portato a casa dopo le prime tre giornate.

Una decisione, quella di Verratti, che lascia un po’ l’amaro in bocca. Quando Verratti si trasferì dal Pescara al Paris Saint Germain venne visto come un prodigio che andava direttamente tra i grandi, senza passare per la Serie A. Al termine della sua carriera sarebbe stato bello vederlo calcare il prato dei nostri stadi, degno ritorno a casa dopo la carriera di una stella passata tra le stelle.