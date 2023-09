Inter, non solo Frattesi: Inzaghi ha una nuova arma, lo abbiamo visto nel derby

Il derby di Milano ha regalato l’ennesima vittoria all’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico ha davvero tanti motivi per sorridere.

La quarta giornata di serie A è giunta quasi al termine e ha dato le prime risposte su questo campionato. L’Inter ha stravinto il derby di Milano, rifilando un sonoro 5 a 1 ai cugini del Milan e conquistando cosi il quinto derby del 2023.

Oltre a questo sono tanti i segnali che ha dato la squadra di Simone Inzaghi ed ora i nerazzurri sembrano essere la squadra favorita per la vittoria del campionato italiano. E’ ancora presto – sia chiaro – ma i nerazzurri non hanno risentito delle varie cessioni e sembrano anche più forti dello scorso anno. E’ l’inizio, ma dodici punti in quattro gare non sono roba da poco, soprattutto dopo vittorie importanti su Fiorentina e Milan.

A convincere in casa Inter è una rosa più profonda rispetto allo scorso anno e, nonostante i vari addii, Inzaghi può ruotare di gara in gara. A centrocampo il tecnico ha tantissime scelte, a pensare da Frattesi (doppietta in Nazionale e un gol nel finale del derby) fino agli attaccanti Arnautovic e Sanchez, potenza e fantasia pronte a essere sprigionate dalla panchina. Ma nel derby l’Inter ha evidenziato un altro colpo, forse passato sottotraccia, ma che può risultare decisivo.

Inter, pronta una nuova arma per Inzaghi

A metà secondo tempo nel derby Inzaghi ha fatto un triplo cambio, sostituzioni che hanno dato nuova linfa alla società nerazzurra. Carlos Augusto, Frattesi ed Arnautovic, tre sostituzioni che fanno sorridere il club e soprattutto il tecnico. In particolare infatti ha stupito l’impatto alla gara di Carlos Augusto: il brasiliano è arrivato in sordina solo come sostituto di Gosens, ceduto in Germania, ma non va dimenticato che parliamo di uno dei migliori terzini della scorsa stagione.

Più che terzino è un esterno nel 3-5-2 e Carlos Augusto ha capito subito il suo ruolo. Al momento è un rincalzo rispetto al titolarissimo Dimarco, ma potrebbe presto diventare (con Frattesi) un 12-13 uomo della squadra nerazzurra.

Nel derby ad un certo punto sembrava di vedere Theo Hernandez dal lato nerazzurro, un calciatore con una grande spinta pronta a dare man forte sia in fase difensiva che soprattutto offensiva. Paradossalmente l’Inter è andata ancora meglio con Carlos rispetto ad Augusto, il calciatore ha aiutato in un periodo che poteva diventare difficile (subito dopo il 2 a 1) e ha collaborato nelle ripartenze.

Il derby ha segnato l’inizio della nuova Inter e Inzaghi può contare su una squadra di livello. Non solo nei titolari, ma anche e soprattutto nelle riserve e la formazione nerazzurra, stavolta al terzo anno, sembra pronta per provare a vincere lo scudetto e portare a Milano la seconda stella.