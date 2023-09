Serie A, gli audio VAR in televisione: accordo tra la FIGC e DAZN

Svolta storica per la Serie A: gli audio del VAR saranno trasmessi in televisione, precisamente su DAZN, dopo un accordo con la FIGC

L’avvento del VAR ha diminuito di molto le polemiche arbitrali rispetto al passato. Non del tutto, ovviamente. Anche con la tecnologia di supporto agli arbitri, ci sono state delle decisioni che hanno fatto infuriare i tifosi perché ritenute poco giuste, per usare un eufemismo.

Il Video Assistant Referee non ha alimentato del tutto l’errore arbitrale, ma ha fornito un aiuto necessario a rendere il calcio un po’ più giusto. Certo, magari le esultanze a volte sono più contenute in attesa di capire la reazione del direttore di gara e l’ok definitivo. Tuttavia, è un percorso che appare necessario nella gestione di una partita.

Molte volte si è parlato di voler ascoltare l’audio tra l’arbitro e gli addetti al VAR per le decisioni complicate durante una partita, per valutare al meglio ogni tipo di episodio e capire il metro di giudizio arbitrale.

L’ultima notizia è quella di un accordo tra la FIGC e DAZN per trasmettere gli audio dei dialoghi tra l’arbitro in questione e quelli al VAR. Una svolta storica per il campionato: gli audio andranno in onda a DAZN, al ‘Sunday Night Square’ nel formato ‘Open VAR’.

Serie A, gli audio del VAR trasmessi su DAZN

Per questioni regolamentari, gli audio saranno quelli del turno precedente. Si partirà da domani, con in studio il designatore dell’AIA, Gianluca Rocchi, che commenterà gli episodi rilevanti della 4^ giornata di campionato. Tutti i vertici del calcio si sono congratulati per questa decisione, da Gravina: “Una svolta storica. Non è una moviola, ma un’occasione per capire in totale trasparenza come nascono le decisioni dei direttori di gara”.

Anche Casini ha commentato positivamente questa scelta: “Accogliamo con grande fervore e apprezzamento l’iniziativa annunciata oggi”. Insomma, c’è grande entusiasmo per ciò che si andrà a proporre a DAZN a partire da domani fino alla fine della stagione. Una scelta molto interessante soprattutto perché ci sarà anche un rappresentante dell’AIA in studio.

La decisione è volta a una maggior trasparenza nella valutazione degli episodi arbitrali. Un segnale di apertura non indifferente da parte dell’AIA, che negli anni scorsi stava lavorando per uscire da quella bolla a cui i diversi designatori e non solo si erano ormai abituati.