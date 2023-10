Kvara ad AS: “Nessuna paura del Real, siamo i campioni d’Italia. E su Spalletti…”

Il georgiano ha raccontato i suoi sogni e le sue emozioni, elogiando compagni e allenatore ma anche focalizzandosi sul futuro.

A poche ore dal match di Champions League tra Napoli e Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Diario AS.

La scorsa stagione ha siglato 14 reti e messo a referto 14 assist. Numeri grazie ai quali il georgiano del Napoli ha già conquistato i cuori dei tifosi azzurri e anche dei tifosi europei, che stanno iniziando a capire il talento dell’Ex Dinamo Batumi.

Ed è proprio qui che parte l’intervista, con Kvaratskhelia che esprime tutta la sua gratitudine ai tifosi del Napoli. “Senza di loro non saremmo arrivati fin qui, meritano il meglio”, ha dichiarato. Il georgiano ha analizzato la vittoria dello scorso scudetto, e le emozioni che provato. “Ho capito quanto fosse bello dopo la vittoria di aprile contro la Juventus, la gente ha festeggiato per mesi”, ha proseguito.

Kvaratskhelia si è soffermato anche sulla crescita della squadra in ambito europeo. “Sentiamo l’importanza di essere azzurri in tutto il mondo, vogliamo arrivare lontano in Europa e andare oltre i quarti di finale, traguardo dello scorso anno”.

Kvaratskheia ed il Real Madrid: dall’infanzia ad oggi

Oggi il Napoli affronterà il Real Madrid, e Khvicha Kvaratskhelia non ha potuto nascondere la sua passione per i Blancos.

“Sono cresciuto guardando il Real in TV, Cristiano Ronaldo e Guti erano due idoli, cercavo di imitarli in campo. Quando ho scambiato dei messaggi con lui è stato come realizzare un sogno”, ha commentato. “Li rispettiamo ma non abbiamo paura del Real Madrid, siamo i campioni d’Italia”.

La lunga intervista si è poi spostata sul Napoli e sulla squadra all’interno dello spogliatoio. Kvaratskhelia ha speso belle parole nei confronti di Osimhen, definendolo sempre disponibile in campo e fuori. Il georgiano ha poi parlato di Luciano Spalletti e del cambio di panchina che il Napoli ha vissuto la scorsa estate. “Devo

ringraziare Spalletti perchè ha creduto in me, ogni tanto parliamo e lui continua a sostenerci. Garcia è un grande allenatore e pian piano stiamo capendo il suo gioco. Sono sicuro che raggiungeremo la nostra versione migliore perchè siamo disponibili a seguire le sue idee”.

Infine Kvaratskhelia ha parlato dei suoi sogni, indicandone due: vincere la Champions League e giocare un Europeo o un Mondiale con la Georgia.