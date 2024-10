Il Pallone d’Oro sarà rivoluzionato: dal 2024 verrà organizzato con la UEFA, tutte le novità

Grande novità che riguarda il Pallone d’Oro: dal 2024 la UEFA co-organizzerà l’assegnazione del premio con France Football. Tante le novità.

Ogni anno quella del Pallone d’Oro è una cerimonia che diviene al contempo un evento di gala. L’occasione per apprezzare in abiti luccicanti da sera i calciatori, gli allenatori, gli addetti ai lavori di solito osservati in tuta e/o scarpini al bordo del campo verde o al centro dello stesso. Col tempo la kermesse è divenuta anche intrattenimento, che ospiti del mondo dello spettacolo e della musica.

Il riconoscimento è un’iniziativa sorta nel lontano 1956 ad opera della nota e famosa rivista sportiva francese, France Football, la quale ogni anno assegna appunto un pallone d’oro al giocatore che più si è distinto durante la precedente stagione sportiva, in Europa. Poi si è ampliata la categoria, includendo altri premi e un criterio mondiale.

Ad esempio, è stato istituito il riconoscimento estendendolo anche all’universo del calcio femminile oppure al miglior giovane Under-21. Esiste un preciso regolamento al quale la giuria deve attenersi per stabilire chi meriti l’ambito premio. Si devono valutare sia le prestazioni individuali che quelle della squadra per la quale si gioca. Poi si passano in rassegna talento e fair-play, infine la carriera ma anche la leadership e l’impatto del singolo.

Il principale detentore, colui che più ballon d’or ha esposti in casa è Leo Messi. L’argentino ha ottenuto l’ottavo premio in occasione della cerimonia tenutasi da poco al Theatre du Chatelet di Parigi. Ottavo come un infinito a rovescio, si è spesso detto, considerato ciò che La Pulga rappresenta per il mondo e l’ideale calcistico. Tuttavia, questo riconoscimento pare sia l’ultimo che otterrà sia lui che coloro che lo vinceranno in seguito nella maniera attuale.

✨ @ballondor x UEFA ✨

🤝 From 2024, we will co-organise the most prestigious award ceremony in football, honouring the finest players of our sport alongside Groupe Amaury.

We will also introduce a new #ballondor award for Men’s and Women’s Coach of the Year.

More: ⬇️

— UEFA (@UEFA) November 3, 2023