Milan, Bennacer è tornato: ma c’è lo spettro Coppa d’Africa

Il Milan si gode il ritorno di Ismael Bennacer, che è sceso in campo nel finale contro il Frosinone. Ma occhio alla Coppa d’Africa

Quella di Ismael Bennacer è una storia sfortunata, che si va a sommare alla buona sorte che ha abbandonato il Milan sul fronte infortuni da un bel pezzo. Il centrocampista algerino è rimasto out per mesi per una lesione al ginocchio destro.

I rossoneri hanno dovuto fare a meno di uno dei giocatori migliori della rosa per il finale della scorsa stagione e anche per la prima parte di quella in corso. Contro il Frosinone c’è stato un attesissimo ritorno in campo, con Pioli che lo ha inserito a 11′ dalla fine della partita.

Una notizia splendida, considerando che il Milan sta attraversando un periodaccio sotto questo punto di vista. Soprattutto in difesa, dove Pioli ha addirittura adattato Theo Hernandez come difensore centrale.

Lo stesso Bennacer ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “E’ stata dura venire allo stadio senza giocare. Voglio dare tutto, mangiare il campo e il pallone. Con le tempistiche del rientro ci siamo”. Tuttavia, il Milan potrebbe ancora perdere il centrocampista algerino, perché a gennaio inizierà la Coppa d’Africa.

Milan, ‘pericolo’ Coppa d’Africa per Bennacer

La Coppa d’Africa si svolgerà in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. L’Algeria è, manco a dirlo, una delle favorite per la vittoria finale e Bennacer, tornato a disposizione e convocabile, può diventare una grande risorsa per il commissario tecnico Djamel Belmadi.

L’ultimo successo della Nazionale algerina è datato 2019, con Mahrez, Slimani e Ounas decisivi ai fini della vittoria finale. Belmadi vuole conquistare un’altra Coppa, sa bene di avere una buona rosa a disposizione che nel girone se la vedrà con Burkina Faso, Mauritania e Angola.

L’esperienza ad alti livelli e la grande tecnica di Bennacer possono essere una grande carta da giocare. Anche perché le Nazionali coinvolte – dall’Egitto alla Nigeria, passando per Camerun e Senegal – possono contare su giocatori molto importanti.

Il rischio di perdere Bennacer per il Milan è concreto, il centrocampista algerino ha parlato anche di questo: “Ora voglio trovare il ritmo e poi vedere se sarò pronto. Parlerò con il commissario tecnico, perché arrivo da un infortunio importante. Vedremo come starò, serve un giocatore pronto al 100%”.

Insomma, c’è ancora un grosso punto interrogativo da risolvere. Il colloquio tra Bennacer e Belmadi sarà decisivo: il Milan, ovviamente, spera di non perdere il giocatore dopo averla appena ritrovato dall’infortunio.