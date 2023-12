Pari tra Roma e Fiorentina, ma all’Olimpico succede di tutto: dal ko di Dybala al ‘raccattapalle messaggero’

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Roma e la Fiorentina con il risultato di 1-1, ma all’Olimpico è successo davvero di tutto.

Pronti, via e la Roma passa subito in vantaggio. I giallorossi, dopo un’ottima serie di passaggi sulla serie di passaggio sulla destra, vanno infatti in vantaggio al 6’ con il colpo di testa di Romelu Lukaku, imbeccato da un assist al bacio da parte di Paulo Dybala. La Fiorentina subisce il colpo a freddo, visto che proprio l’argentino va vicino al gol con un tiro che si spegne di poco sul fondo.

Tuttavia, dopo il blackout iniziale, la Fiorentina si sveglia e spreca una grande occasione con Nzola che, tutto solo, manda la sfera addosso a Rui Patricio. Al 25’ arriva la doccia gelata per tutto il mondo giallorosso, ovvero l’ennesimo infortunio di Paulo Dybala. L’argentino, infatti, è costretto a far posto ad Azmoun per problema al flessore.

Il primo tempo si conclude con il tiro di Bonaventura bloccato facilmente da Rui Patricio. Nella ripresa, invece, c’è tutta un’altra la Fiorentina e lo dimostra subito con Ikoné che conclude in porta con il sinistro, ma respinge in due tempi Rui Patricio. All’ora di gioco, però, per José Mourinho è arrivata un’altra tegola, ovvero l’infortunio di chi è entrato per sostituire Paulo Dybala: cioè Azmoun.

La Roma termina la gara in nove, ma la Fiorentina strappa ‘solo’ un pari

Due minuti dopo l’uscita dell’attaccante iraniano, la Fiorentina colpisce la traversa con un bel numero di Giacomo Bonaventura. Il clima della partita, di fatto, è rovente, visto che al 64’ viene espulso Zalewski per doppia ammonizione. La squadra di Vincenzo Italiano sfrutta subito l’uomo in più.

La Fiorentina, infatti, pareggia al 66’ con il colpo di testa di Martinez Quarta, servito dalla sinistra da un cross di Kouamé. Al 74’, invece, la ‘Viola’ va vicina alla rete del vantaggio con Nico Gonzalez che, però, vede respingersi da Rui Patricio la sua incornata. La Roma all’87’ è in nove, visto che l’arbitro Rapuano caccia il rosso diretto a Lukaku per una brutta entrata su Kouamé partito in contropiede.

La gara finisce con la Roma che riesce a mantenere almeno pareggio. Da segnalare negli ultimi minuti la bellissima scena, ma anche surreale, in cui Mourinho, dopo l’espulsione di Lukaku, manda un raccattapalle da Rui Patricio per consegnargli un foglietto con delle indicazioni.