L’Inter si ferma a San Siro: la Real Sociedad è prima, nerazzurri secondi nel girone

Il club nerazzurro di Simone Inzaghi ha disputato questa sera l’ultimo match del girone di Champions League.

Nell’ultimo match del girone di Champions League l’Inter di Simone Inzaghi non va oltre lo 0 a 0 casalingo contro la Real Sociedad. Tanta sofferenza e un match che ha visto i nerazzurri lontani parenti della squadra dominatrice della serie A. Come all’andata gli spagnoli si mostrano un club davvero ‘osso duro’ per l’attuale capolista del campionato italiano. Ora il cammino dell’Inter nella competizione europea si preannuncia durissimo.

Partenza fortissima degli spagnoli che – come nel match di andata – gestiscono il gioco e sembrano in grande superiorità tecnica e fisica. L’80 % di possesso palla dei primi 20 minuti di gioco ne è la prova anche se i nerazzurri non hanno grosse difficoltà in fase difensiva. Tra i migliori c’è sempre Marcus Thuram, autore di sgaloppate temibili e sempre tra i migliori.

Bene anche Frattesi mentre in ombra Calhanoglu e soprattutto Sanchez, apparso in chiara difficoltà contro la velocità basca. Poche emozioni e l’unico vero tiro nel primo tempo è di Dimarco, pericoloso ma con il portiere che non ha problemi a chiudere.

Inter-Real Sociedad, Inzaghi mette subito i big

L’Inter parte meglio nella ripresa e dopo dieci minuti Inzaghi lancia subito i big, mandando in campo Barella e Lautaro Martinez, e insieme anche Arnautovic. Poche emozioni nella ripresa, l’Inter fatica a creare e il ritmo degli spagnoli è sempre molto elevato. L’arbitro alla mezzora della ripresa concede anche un rigore (presunto fallo di Calhanoglu), ma dopo ammonisce Kubo per simulazione.

Niente da fare e neanche l’assalto finale serve a qualcosa, l’Inter arriva seconda nel girone e si preannuncia per lui è un Ottavo di finale infernale. Qualche rimpianto nel corso del girone, ma grande merito va anche alla Real Sociedad che dalla quarta fascia conquista un meritato primo posto nel girone. Piccolo grande stop per i nerazzurri nel corso di questa stagione.