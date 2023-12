Serie A, accordo con Philadelphia: ufficiale una nuova partnership

Continua il lavoro senza sosta ai vertici della serie A. il club ha annunciato una nuova partnership ufficiale.

Rispetto al passato il campionato di serie A non si ferma ed anzi continua senza sosta. Si riparte venerdi’ 29 con ben 4 match mentre il resto andrà in scena sabato con 31 Dicembre e 1 Gennaio che vedrà un giusto riposo per i calciatori. Il calendario non si ferma mai tra campionato, coppa Italia e Champions con le coppe europee che torneranno ufficialmente a Febbraio.

Non solo in campo (e in chiave calciomercato), la serie A è al lavoro anche in chiave dirigenziale e i vertici della Lega hanno annunciato nelle ultime ore una nuova importante partnership. Philadelphia Italia sarà Official Partnership della Serie A per la stagione calcistica 2023/2024.

Un importante accordo che testimonia alla perfezione il valore tra due elementi chiave presente negli italiani come il calcio e il cibo. Una partnership storica e che proverà a valorizzare entrambi i prodotti. Il piano di comunicazione di quest’accordo prevede:

visibilità sul Led a bordo campo durante la Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia

Gli highlights di tutte le partite della serie A sull’App ufficiale saranno ‘Presented by Philadelphia Italia’.

Serie A, grande partnership con Philadelphia

Philadelphia sarà anche il Title Sponsor per la premiazione – che la serie A tiene ogni mese – dei titoli di Player of the Month e Coach of the Month (calciatore e tecnico del mese) e Philadelphia sarà protagonista sui campi di serie A. L’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo ha commentato cosi una nuova partnership:

“Accogliamo con soddisfazione tra i nostri partner l’ingresso di una delle più grandi aziende del settore Food come Mandelez. Come avviene già per il miglior giocatore e miglior gol del mese, la serie A si lega ad un brand prestigioso anche il riconoscimento di miglior allenatore del mese, che, da oggi sarà Philadelphia Coach of the Month”.

Il noto dirigente prosegue: “Lega Serie A prosegue cosi il percorso di valorizzazione dei propri asset, connettendoli ad aziende di valore internazionale e brand con il quale condividiamo valori e obiettivi”. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato del gruppo Mandelez, ha concordato:

“Crediamo che le sinergie che andremo a creare assieme alla Lega serie A porteranno a nuove e coinvolgenti esperienze per i nostri consumatori, e rafforzeremo il legame tra Philadelphia e gli appassionati di calcio in Italia”.