Coppa Italia, la Roma rischia il déjà-vu con la Cremonese: Lukaku e Dybala salvano Mourinho

La Roma si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia con la vittoria di questa per 2-1 ai danni della Cremonese

La Roma parte subito in attacco, visto la punizione calciata all’11 da Pellegrini respinta in tuffo da Jungdal. Quasi alla mezz’ora, invece, la squadra di José Mourinho ha tre occasioni in una: Karsdorp la mette in mezzo per Lukaku, che sfiora di testa, il pallone arriva a Belotti che a due passi tira addosso all’estremo difensore avversario e poi l’azione si conclude con la traversa presa a botta sicura sempre dallo stesso Pellegrini.

Tuttavia, dopo un inizio promettente, la Cremonese di Giovanni Stroppa guadagna sempre più campo e passa in vantaggio al 37’ con Tsadjout, bravo a sfruttare un’indecisione sia di Llorente che, soprattutto, di Bryan Cristante. Il primo tempo si è poi concluso con un’altra opportunità per il team lombardo, che va vicino al gol con un tiro a giro di Zanimacchia che si spegne di poco sul fondo.

La seconda frazione di gara, invece, inizia con ben tre cambi di José Mourinho: Zalewski, Paulo Dybala e Kristensen per Llorente, Belotti e Celik. Al 54’, la Roma, che con i cambi del tecnico portoghese ha adesso un modulo più offensivo, prende un palo con El Shaarawy. Il gol del pareggio arriva ventitré minuti dopo con Romelu Lukaku, imbeccato da un’ottima giocata di Azmoun.

Paulo Dybala su rigore porta la Roma ai quarti di finale contro la Lazio

Mentre all’81’, c’è un break di El Shaarawy che serve Dybala che tira di prima: pallone di poco alto sulla traversa. La svolta arriva due minuti dopo, ovvero quando l’arbitro Pairetto assegna un calcio di rigore molto dubbio per un presunto fallo in scivolata di Sernicola ai danni Spinazzola.

Dagli undici metri si presenta, ovviamente, Paulo Dybala che con un diagonale perfetto riesce a battere Jungdal, che aveva comunque intuito. I minuti finali sono contraddistinti dai tentativi della Cremonese, ma anche dalla grande occasione capitata ad El Shaarawy, con la porta rimasta vuota perché Jungal si era spinto avanti su azione da corner per tentare il gol del pareggio.

Con questa vittoria, di fatto, la Roma si è guadagnata il derby ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri.