Coppa Italia, la Juve gioca a ‘tennis’ con la Salernitana: il quadro completo dei quarti

La Juve si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia con la vittoria di questa sera per 6-1 contro la Salernitana di Filippo Inzaghi.

Pronti, via e Gatti sbaglia il rinvio e Ikwuemesi fa passare in vantaggio a sorpresa la Salernitana. All’8’ ci prova ancora la squadra ospite con Sambia: Perin devia in corner. Dopo un inizio traumatico, però, la Juventus di Massimiliano Allegri trova il pareggio al 12’ con il tiro di Fabio Miretti, servito da una sponda iniziale.

Dopo un rigore revocato dal VAR, infatti, la Juve sfiora il vantaggio prima con Miretti e poi con Federico Chiesa, il cui tiro è terminato a lato per pochissimo. La rete del 2-1 arriva comunque qualche minuto dopo, esattamente al 34’, Cambiaso è il più lesto a fiondarsi sulla spizzata di Danilo da azione da corner.

Mentre la prima frazione di gara si conclude prima con l’occasione per Milik e poi con la parata di Fiorillo su Miretti, quest’ultimo imbeccato da Chiesa dopo una sua grande progressione. Il secondo tempo, invece, inizia con la gestione della palla da parte della Juventus che, però, realizza comunque il terzo gol al 54’ con una ribattuta di Rugani su una parata dell’estremo difensore su un colpo di testa di Milik su azione da corner.

Juve-Salernitana, i bianconeri a valanga nel secondo tempo: ecco tutti i quarti di finale della Coppa Italia

Dopo il terzo gol della ‘Vecchia Signora’, di fatto, c’è un monologo della Juventus che fa poker al 75’ con l’autogol di Bronn, il quale ha depositato il pallone nella sua rete dopo una parata di Fiorillo su Milik. I minuti finali, invece, hanno visto la luce, ovvero il gran gol di Yildiz che parte dalla destra, salta tre uomini e segna la quinta rete della Juventus.

Mentre il sesto gol della squadra di Max Allegri arriva al 91’ con una botta di Weah dalla distanza. Con questo successo, la Juve stacca il pass per i quarti di finale contro il Frosinone. La Coppa Italia, considerando anche la mancata partecipazione alle coppe europee, potrebbe diventare l’occasione di vincere un trofeo, oltre alla lotta Scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Ecco il quadro completo dei quarti di finale di Coppa Italia:

Fiorentina-Bologna: martedì 9 gennaio ore 20:45

Lazio-Roma: mercoledì 10 gennaio ore 18:00

Milan-Atalanta: mercoledì 10 gennaio ore 20:45

Juventus-Frosinone: giovedì 11 gennaio ore 20:45