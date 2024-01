“Non è in vendita”: Juventus, Giuntoli è chiarissimo su Vlahovic

Le parole di Cristiano Giuntoli sul futuro di Dusan Vlahovic: il ds della Juventus ha parlato dell’interesse dell’Arsenal

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Juventus e Salernitana. Il punteggio è sul 2-1 con Miretti e Cambiaso che hanno risposto al vantaggio iniziale di Ikwuemesi. Poco prima della partita, però, è intervenuto Cristiano Giuntoli ai microfoni di ‘Sportmediaset’. Diversi i temi toccati dal direttore sportivo della Juve, che vede la Coppa Italia come un obiettivo concreto da vincere, ancor di più dopo le uscite agli ottavi di finale di Napoli e Inter.

Tra gli argomenti di discussione c’è senza dubbio quello legato a Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e se dovesse arrivare un’offerta importante, come per esempio da 10 milioni a stagione – la richiesta della scorsa estate – potrebbe andar via.

Queste le parole di Giuntoli: “Siamo contenti e fiduciosi di poter continuare insieme con Rabiot. Cerchiamo dei rapporti forti con i giocatori e i loro entourage”. C’è da dire che per la Juve non è semplice trattare con la madre-agente Veronique, sempre molto esigente dal punto di vista economico e sportivo. Anche per questo motivo il club bianconero monitora dei profili importanti come Hojbjerg, Kalvin Phillips e Rodrigo De Paul.

Juve, Giuntoli svela il futuro di Vlahovic

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset poco prima del match con la Salernitana: “Non sappiamo niente dell’interesse dell’Arsenal per Vlahovic. Non c’è niente. Lui non è in vendita”. Un giudizio chiarissimo su quello che dovrebbe essere il futuro del centravanti serbo, che però non è mai tornato sui livelli di quando era alla Fiorentina.

La filosofia di gioco di Allegri non dà a Vlahovic le giuste garanzie per esprimersi al meglio. E infatti sul serbo si sono fatte avanti diverse società importanti, soprattutto dall’estero. Certo è che accontentare le eventuali richieste della Juve da almeno 60-70 milioni di euro non è semplice nemmeno per i club di Premier League.

Soprattutto perché la stagione di Vlahovic non è straordinaria come dovrebbe. Però Giuntoli crede nelle sue qualità, sa bene che non è semplice trovare un centravanti così giovane e forte, che può ancora migliorare tanto.

La Juventus, dunque, non ha intenzione di vendere il giocatore. A meno che non arrivino quelle classiche offerte ‘fuori mercato‘ a cui i club italiani, per una questione economica, non possono dire di no.