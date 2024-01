Inter campione d’Inverno, ma quanta sofferenza: decide Frattesi, Henry sbaglia un rigore al 97′

Si è disputato all’ora di pranzo l’anticipo tra l’Inter capolista di Inzaghi e il Verona di Baroni.

In un match della Befana ricco di emozioni l’Inter vince per 2 a 1 con grandissima sofferenza contro il Verona e ottiene tre punti fondamentali nella lotta scudetto. Una sfida senza fine con il rigore di Henry che termina sul palo e spegne i sogni del Verona. Finisce 2 a 1 con emozioni e polemiche a San Siro.

L’Inter comincia cosi il 2024, Inzaghi parte con i titolarissimi e c’è il rientro del capitano Lautaro Martinez. I nerazzurri sono abbastanza rigidi e faticano a creare, il Verona prova a sorprendere e gioca senza remore soprattutto grazie ai colpi di Ngonge e Djuric che crea non poche difficoltà ai nerazzurri. Dopo 13 minuti una magia di Mkhitaryan regala la rete di Lautaro Martinez, che torna subito al gol e finisce il 2024 come il 2023!

L’Inter va in gestione e non crea molto, il Verona prova a pareggiare con Djuric che impegna Sommer. Il centrocampo nerazzurro è impacciato e fatica a creare, Barella e Calhanoglu soffrono l’intensità e l’agonismo degli ospiti. L’Inter sembra davvero lontana parente di quella di inizio Dicembre.

Henry impatta e manda l’Inter in crisi

Nel secondo tempo l’Inter sfiora il raddoppio con Calhanoglu e poi con Lautaro Martinez che segna ma in fuorigioco di pochi centimetri. Il Verona non molla e prima sfiora il gol e poi lo trova. Poco prima della mezzora della ripresa l’azione nasce da un presunto fallo su Arnautovic, l’arbitro lascia correre ed il neo entrato Henry insacca a pochi centimetri dalla porta.

Gli ultimi minuti l’Inter prova l’assedio, Arnautovic spreca a pochi centimetri e l’Inter fatica a creare e anzi si lascia prendere dalla frenesia con prima l’austriaco e poi Lautaro non trova il gol del vantaggio. Il pubblico fischia anche nel finale e in una mischia dopo un azione con traversa di Bastoni e insacca Frattesi. Rigore al 97′ per un presunto fallo di Darmian ed Henry dal dischetto regala un punto pesantissimo contro il Verona.