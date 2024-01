Juve, ancora problemi nella rincorsa all’Inter: si ferma il big

La Juventus giocherà domani contro la Salernitana, ma Massimiliano Allegri dovrà affrontare i granata senza uno dei suoi calciatori più importanti.

Dopo il pareggio rimediato prima di Capodanni al Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, l’Inter ha battuto quest’oggi il Verona di Marco Baroni con il risultato di 2-1. Tuttavia, questa gara ha portato con sé delle grandissime polemiche.

L’Inter, dopo che il Verona con Henry aveva pareggiato il gol di Lautaro Martinez, ha infatti vinto con la rete realizzata nei minuti di recupero di Davide Frattesi che, però, ha segnato su un’azione nata da un fallo di Bastoni su Duda che non è stato ravvisato né dall’arbitro Fabbri né dal VAR Nasca.

La palla ora passa alla Juventus. La squadra di Max Allegri, infatti, è ora a 5 punti dall’Inter capolista e, quindi, domani dovrà assolutamente vincere contro la Salernitana di Filippo Inzaghi. La gara dell’Arechi, considerando soprattutto il 6-1 di Coppa Italia di mercoledì scorso, sembra essere facile per la ‘Vecchia Signora’ che, però, dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più importanti.

Juventus, Federico Chiesa non ci sarà contro la Salernitana: infortunio per il bianconero

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di fatto, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Federico Chiesa. Il calciatore italiano, infatti, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Gli esami di rito svolti al J Medical non hanno evidenziato altri problemi, ma il tecnico toscano ha comunque scelto di non rischiare di peggiorare la situazione fisica di uno dei suoi big.

Dopo il lungo stop per l’infortunio rimediato contro la Roma ormai due anni fa, infatti, le condizioni di Federico Chiesa sono sempre state tenute sott’occhio sia da Massimiliano Allegri che, ovviamente, dallo staff sanitario della Juventus. Contro la Salernitana, quindi, il tecnico toscano dovrebbe schierare Yildiz al fiano di Dusan Vlahovic.

Massimiliano Allegri, infatti, potrebbe sfruttare il grande entusiasmo del giovane calciatore, il quale ha segnato un bellissimo gol anche nel match di Coppa Italia di mercoledì scorso proprio contro la Salernitana. Opportunità di vedere dal primo minuto anche Moise Kean che, però, sembra essere in uscita dalla Juventus.