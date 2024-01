Lautaro Martinez rinnova con l’Inter: l’annuncio

L’Inter e Lautaro Martinez continueranno insieme: ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante dopo la vittoria contro il Verona

L’Inter ha battuto oggi il Verona, conquistando tre punti importantissimi nella lotta Scudetto con la Juventus. Una partita che ha generato una miriade di polemiche per un fallo di Bastoni in area di rigore non ravvisato dal VAR, in occasione del gol di Frattesi.

Tante sono state le polemiche sui social e non solo. E’ attesa domani sul campo la risposta della Juve, che dovrà vedersela contro la Salernitana all’Arechi dopo averla battuta 6-1 in Coppa Italia.

Lautaro Martinez è andato a segno di nuovo in campionato: 16 gol in 19 partite per quella che è una stagione straordinaria. E’ il simbolo dell’Inter da qualche anno a questa parte, ma in particolare in questa stagione le sue qualità stanno venendo fuori, dimostrandosi uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo.

L’attuale contratto di Lautaro scade il 30 giugno 2026. A differenza dei suoi ex compagni di squadra, El Toro non ha mai desiderato di lasciare l’Inter, anzi. Vuole continuare ancora per tanti anni a vincere con la maglia nerazzurra.

Dopo la partita col Verona, Lautaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Cerco di migliorare in allenamento su tutti gli aspetti. Sono felice di essere in questa squadra, tutti si allenano allo stesso modo”.

Lautaro annuncia il rinnovo

Prosegue Lautaro Martinez, che annuncia che rinnoverà il contratto: “Rinnovo prima con la Supercoppa? Non lo so. Sto pensando a cosa fare sul campo e al resto ci pensano il mio agente, la mia famiglia e il club. Sicuramente troveremo l’accordo in questi giorni, manca poco, ma non conosco le tempistiche. Non so se sarà domani o dopo la Supercoppa”.

Una splendida notizia per l’Inter e per i suoi tifosi, che ha trovato anni fa un vero e proprio gioiello che è felice di continuare in nerazzurro. L’intesa del Toro con Thuram si è affinata nel corso delle settimane: “Non era scontato, ma lui è arrivato e si è messo subito a disposizione e abbiamo trovato una bella affinità, ma dobbiamo ancora crescere”.

L’obiettivo dell’Inter è quello di cucirsi sul petto la seconda stella in questa stagione. E’ la priorità di Inzaghi dopo due tentativi andati a vuoto e anche la Champions League può portare delle soddisfazioni come la scorsa stagione.