Buio Napoli, ma il ritiro serve veramente a questa squadra?

Dopo l’incredibile e sconcertane ko di oggi contro il Torino, il Napoli nelle prossime ore potrebbe andare in ritiro per preparare la gara di sabato contro la Salernitana.

Il Napoli campione d’Italia che ha incantato tutti non c’è più e non solo in riferimento alla forza espressa l’anno scorso, ma proprio come entità di gruppo. Gli azzurri, di fatto, non sono più una squadra, anzi sono dei giocatori che vagano per il campo senza condizione fisica e senza coscienza di causa.

L’ultimo spettacolo di questa prima stagione horror è stato fornito quest’oggi allo Stadio Olimpico di Torino. Il Napoli, di fatto, è definitivamente precipitato in un burrone che non sembra avere fine. I partenopei, infatti, sono caduti nettamente per 3-0 contro la squadra guidata da Ivan Juric.

Il team partenopeo, di fatto, non c’è mai stato in campo ed il Torino, che sembrava a non credere ai propri occhi, ne approfittato, e senza compiere uno sforzo così immane. Il Napoli è una ‘non squadra’ passiva, ferma ad aspettare che l’andamento della gara giri a suo favore, ma quest’anno non capita spesso, anzi.

Napoli, Meluso difende Mazzarri ma si parla di ritiro: ecco gli ultimi aggiornamenti in casa azzurra

Nel frattempo, in un post gara davvero complicato, Mauro Meluso (direttore sportivo del club guidato da Aurelio De Laurentiis) ha ribadito queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Ci scusiamo con i nostri tifosi per la gara di oggi. La squadra è irriconoscibile, porteremo dei correttivi e stiamo pensando a qualcosa per stimolare il gruppo per tornare ad una normalità che ora non c’è”.

Mauro Meluso ha poi continuato il suo intervento: “Se Mazzarri resta? L’allenatore gode della massima fiducia sia da parte della squadra che quella della società. Su tale aspetto, sicuramente, non c’è nessuna riflessione. Non possiamo andare più avanti con una situazione del genere, chi va in campo deve prendersi le proprie responsabilità”.

Nel frattempo, secondo varie indiscrezioni, si sta parlando di mandare in ritiro sin da subito il Napoli per preparare la gara di sabato contro la Salernitana, ma serve veramente a questa squadra il ritiro? Non sarebbe meglio staccare la spina per un paio di giorni? Ai posteri l’ardua sentenza.