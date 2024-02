Inter, colpo chiuso: che affare per Marotta! Fissate le visite mediche

Inter, tutto fatto! Programmate anche le visite mediche, Marotta ha ormai in pugno il nuovo attaccante.

L’Inter si prepara ad un finale di stagione avvicinate, dove i nerazzurri saranno chiamati a correre a grande velocità verso lo Scudetto. Una vittoria che il pubblico nerazzurro attende da due anni. L’addio di Conte al tempo ha fatto molto male, e l’idea di ridimensionamento si è insinuata nella mente di una piazza che aveva voglia di continuare a vincere.

Simone Inzaghi, dopo gli iniziali problemi legati anche ad una mancanza di presa sulla gente interista, è riuscito a far ricredere tutti. Oggi l’allenatore è indicato come vero condottiero di una squadra che è diretta verso la vittoria, anche se niente è già scritto. Juventus e Milan si trovano lì, a due passi, ed è proprio per questo che lo stesso Inzaghi non vuole cali di concentrazione.

Anche la Champions League, come noto, rappresenta un obiettivo importante per l’ambiente e per il club: se non vincerla, quantomeno arrivare più avanti possibile. Beppe Marotta ha costruito una squadra molto competitiva ed in grado di farsi sentirei in ogni ambito. Guardando al futuro, la società sta continuando a lavorare e proprio in queste ore è emerso un colpo ormai chiuso per la prossime estate.

Inter, tutto fatto per Taremi: fissate anche le visite mediche

Mehdi Taremi è pronto a diventare un nuovo attaccante dell’Inter. Corteggiato dalla squadra nerazzurra ormai da mesi, il bomber del Porto è ormai ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Marotta sta lavorando da tempo a questo colpo, tanto da pensare che si potesse accogliere l’attaccante del Porto già la scorsa estate.

Cosi non è stato, ma la dirigenza ha continuato a lavorare ed ora sembra si sia arrivati ad un punto cruciale. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, l’Inter non soltanto avrebbe chiuso l’affare ma ci sarebbero già le visite mediche programmate per l’attaccante che a giugno firmerà l’accordo.

Tutto fatto, l’accordo verbale sarebbe stato raggiunto ormai da tempo: contratto fino al 2026 con un’opzione anche per un altro anno. Colpo importante per l’Inter che si aggiudica di un attaccante di grande affidamento, utile tatticamente per il gioco di Inzaghi ma anche esperto sotto il punto di vista internazionale. Un profilo ideale per l’Inter, anche per proseguire il percorso di crescita della rosa nerazzurra.