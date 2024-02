Infortunati Roma, le novità su Smalling, Renato Sanches e Abraham

Tengono banco gli infortunati in casa Roma. De Rossi potrebbe riabbracciare Smalling già in vista della sfida di Europa League contro il Feyenoord. Il centrale inglese ha recuperato dal lungo infortunio di circa cinque mesi

Sorride De Rossi in vista della sfida di Europa League contro il Feyenoord. Come accennato, infatti, il tecnico giallorosso potrebbe recuperare Smalling per il match d’andata degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale. L’ex Manchester United sarà chiamato a ritrovare la migliore condizione fisica per poi ritornare a completa disposizione per la seconda parte della stagione. Occhio, però, alle gerarchie difensive: non è escluso che De Rossi possa puntare con forte decisione sulla coppia Mancini-Huijsen a prescindere dal ritorno di Smalling.

Occhio anche all’imminente ritorno in campo di Renato Sanches, il quale ha smaltito i recenti problemi fisici e potrebbe riabbracciare la convocazione in vista della 25^ o 26^ giornata di campionato. De Rossi spera nel recupero del centrocampista portoghese per potenziare le scelte e le alternative in mezzo al campo.

Renato Sanches potrebbe arricchire la linea mediana della Roma di qualità ed esperienza internazionale. Difficilmente l’ex Bayern Monaco e PSG diventerà un perno titolare, ma De Rossi potrebbe puntare su di lui come valida alternativa. Un dodicesimo uomo da gestire in base alle necessità.

Infortunati Roma, la situazione di Abraham: tutte le novità

Non solo Smalling e Renato Sanches, occhio anche al possibile e immediato recupero di Abraham. L’attaccante inglese, dopo l’operazione al ginocchio della scorsa stagione, potrebbe tornare a disposizione di De Rossi nel mese di marzo. Difficile ipotizzare un suo recupero lampo, ma il tecnico della Roma spera di poter recuperare l’ex Chelsea almeno per il finale di stagione e per lo sprint definitivo.

Abraham, quindi, potrebbe riprendere ad allenarsi con il gruppo squadra in maniera completa nel mese di marzo. Sono attese novità dall’infermeria capitolina. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile. La situazione di Abraham verrà monitorata settimana dopo settimana fino al suo ritorno in campo.