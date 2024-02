Lukaku salva la Roma a Rotterdam: nessun problema per il Milan con il Rennes

Un gol di Romelu Lukaku salva la Roma sul campo del Feyenoord: vince il Milan in casa contro il Rennes e inizia bene la sua Europa League

Tornano le Coppe europee e in particolare l’Europa League e la Conference. Nella seconda competizione continentale, al turno dei playoff, l’Italia è rappresentata da Milan e Roma. Due squadre che hanno affrontato avversari completamente diversi. A giocare in anticipo sono i giallorossi a Rotterdam con il Feyenoord.

Dopo il vantaggio iniziale segnato da Paixao a fine primo tempo, è stato Romelu Lukaku a togliere le castagne dal fuoco con un gol di testa-spalla al 67′. La Roma si giocherà la qualificazione all’Olimpico con i ragazzi di De Rossi che potranno godere dell’apporto del proprio pubblico, sempre molto caldo: solo la vittoria può dare l’accesso agli ottavi ai giallorossi dopo l’1-1.

Il resto delle partite vede il Marsiglia di Gattuso fermato al 93′ in trasferta contro lo Shakhtar 2-2. Qualificazione rimandata al ritorno, mentre Mauro Icardi all’ultimo respiro ha invece fatto esultare il Galatasaray con la vittoria per 3-2 sullo Sparta Praga. Un match caratterizzato anche da due espulsioni, una per parte – Nelsson per i turchi, Rynes per i cechi – . Vittoria che mette al sicuro la qualificazione per lo Sporting CP con lo Young Boys per 1-3 a Berna.

Trionfo Milan con il Rennes: che partita di Loftus-Cheek

Senza troppi problemi il Milan ha trovato una grande vittoria contro il Rennes a San Siro. Protagonista assoluto è stato Ruben Loftus-Cheek, autore della doppietta che ha indirizzato la partita.

Come riferito da Giuseppe Pastore su ‘X’, l’ultimo rossonero a segnare una doppietta a Steve Mandanda era stato Inzaghi nel settembre 2009. In gol questa sera anche Rafael Leao, che era a secco da un mese e che per la prima volta in carriera ha segnato più di un gol in una stagione in Europa. Il Milan porta a casa un 3-0 preziosissimo, che gli permette di preparare al meglio il match con il Monza domenica e il ritorno previsto la prossima settimana.

Nelle altre partite, c’è stata la vittoria del Benfica sul Tolosa 2-1 con la doppietta di Angel Di Maria su rigore, di cui quello decisivo segnato al 98′. Gol e spettacolo in Portogallo con il colpaccio del Qarabag in casa del Braga 2-4 e uno 0-0 tra Lens e Friburgo che fa recriminare più i tedeschi.

Europa League, i risultati

Feyenoord-Roma 1-1

Galatasaray-Sparta Praga 3-2

Shakhtar-Marsiglia 2-2

Young Boys-Sporting CP 1-3

Benfica-Tolosa 2-1

Braga-Qarabag 2-4

Lens-Friburgo 0-0

Milan-Rennes 3-0

Conference League, i risultati