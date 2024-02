Ranking Uefa, l’Italia è in testa: la classifica dopo le vittorie di Lazio e Inter

Le reti di Immobile e di Arnautovic portano l’Italia al primo posto del Ranking Uefa, ecco la classifica e i criteri di assegnazione punti.

L’Italia continua a crescere a livello calcistico e, a dispetto di un trend che sembra in calo con i calciatori che spesso preferiscono lasciare il Bel Paese per abbracciare destinazioni decisamente più remunerative, a padroneggiare nelle classifiche mondiali.

Le vittorie di Lazio e Inter in Champions League, contro Bayern Monaco e Atletico Madrid consentono all’Italia di essere l’unica nazione, insieme con la Francia, ad aver mantenuto tutte le squadre nelle competizioni europee. Tutte le altre hanno perso almeno una squadra, L’union Berlino per la Germania, il Newcastle e il Manchester United per l’Inghilterra, il Siviglia e l’Osasuna per la Spagna, ad esempio.

Ci bastano, per il momento, le reti di Ciro Immobile e Marko Arnautovic a garantirci la prima posizione che, al momento, ci consentirebbero di avere un posto in più per la prossima edizione della Champions League (2024-2025), privilegio concesso solo alle prime due Federazione nel ranking.

Ma come vengono assegnati i punti e su cosa si basano i coefficienti per il ranking europeo?

Ranking, la classifica: Italia al primo posto

Il Ranking Uefa si basa sui coefficienti derivanti dai risultati delle singole squadre nell’attuale stagione, attraverso una serie di punti. Si assegnano 2 punti per ogni vittoria nella fase a gironi e 1 punti per ogni pareggio nella fase a gironi. 4 sono i punti che vengo attribuiti al passaggio agli ottavi di finale di Champions e per il passaggio del turno di Europa e Conference League, mentre vengono assegnati 2 punti alle seconde classificate dei gironi. Si assenna, infine, un punto per ogni turno raggiunto dagli ottavi di Champions ed Europa League e un punto per ogni turno raggiunto dalle semifinali di Conference League.

Secondo questi criteri l’Italia occupa il gradino più alto del podio con un punteggio di 15.000 (7 squadre su 7). Seguono la Germania che con 14.071 supera l’Inghilterra al terzo posto con 13.875 punti. Dietro di loro Spagna e Francia, poi Repubblica Ceca, Belgio, Turchia, Olanda e Portogallo a completare la top 10.

Dopo il successo dell’anno scorso, con tre squadre italiane ai quarti di finale di Champions League e due in semifinale, con la finale giocata dall’Inter, poi persa contro il Manchester City, l’Italia si candida fortemente per il posto aggiuntivo previsto per la prossima edizione.