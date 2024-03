Serie A, trema un’altra panchina: rischio esonero in queste ore

Un’altra panchina di Serie A rischia di saltare proprio in queste ore. Si è aperto il dibattito, esonero in vista?

La Serie A è entrata in una fase molto calda. Ogni partita mette in palio punti importanti e ogni squadra scende in campo con la consapevolezza di dover fare punti. Al netto di un Inter che viaggia ad una velocità supersonica, c’è la lotta Champions ancora apertissima, i piazzamenti europei ma soprattutto la zona retrocessione.

Una situazione bollente quella in fondo alla classifica. Esclusa la Salernitana, ci sono sette squadra in appena 5 punti: una situazione che ovviamente tiene in apprensione tanti allenatori. Uno di questi è Gabriele Cioffi. La sua nuova avventura con l’Udinese non ha portato a risultati pienamente soddisfacenti, con la squadra friulana che si trova risucchiata proprio in quel parco di squadre a ridosso della zona retrocessione.

Le ultime tre partite senza vittoria, ed in particolare l’ultimo pareggio contro la Salernitana, stanno portando a delle valutazioni proprio in queste ore. Mancano ancora diverse partite, e proprio per questo si guarda ai prossimi mesi con l’intenzione di salvare il salvabile. In casa Udinese, proprio in questo senso, si è aperto il dibattito anche all’interno dell’ambiente: cosa fare per salvare la squadra?

Serie A, caos Udinese: si pensa all’esonero di Cioffi

L’ultimo pareggio contro la Salernitana sembra aver dato una vera e propria scossa. La famiglia Pozzo non ha evidentemente ben digerito questo risultato e proprio per questo si sta riflettendo su cosa fare. La posizione di Cioffi – come sottolineato in queste ore anche da ‘SportMediaset’ – non è più solida: l’allenatore non ha raggiunto risultati convincenti, ed aver pareggiato contro una squadra in difficoltà come la Salernitana non ha fatto altro che alimentare i dubbi.

Come riportato anche nelle ultime ore dal ‘Messaggero Veneto’, la proprietà sta valutando la situazione. L’esonero di Cioffi, arrivati a questo punto, rientra nelle possibilità. Le prossime ore saranno cruciali: c’è da capire fino a che punto la famiglia Pozzo vorrà rischiare ed affidare la squadra ad un terzo allenatore stagionale, con Cioffi esonerato in seguito al primo addio di Sottil.

Si, ma chi chiamare al suo posto? I nomi che si fanno sono quelli di Luca Gotti, che già conosce abbondantemente l’ambiente, o Leonardo Semplici con il quale si potrebbe aprire un discorso anche a lungo termine e non soltanto come traghettatore.