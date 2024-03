Se non puoi batterli… comprali. Il Bayern Monaco adesso vuole Xabi Alonso

Il tecnico del Bayer Leverkusen sta dominando la Bundesliga, pronto ad interrompere un dominio proprio del Bayern Monaco.

Negli ultimi anni la Bundesliga è stata letteralmente dominata da Bayern Monaco. E’ ormai dal lontano 2011/12 che una squadre diversa dai bavaresi, allora il Borussia Dortmund, non vince il campionato. Un dominio lungo ben 11 stagioni che però quest’anno potrebbe essere interrotto.

A meno di suicidi clamorosi, come successo d’altronde proprio al Borussia Dortmund lo scorso anno, il titolo di campione di Germania dovrebbe finire sulle sponde del Reno, precisamente a Leverkusen, dove il Bayer sta letteralmente dominando. Il calcio proposto dal tecnico Xabi Alonso sta ottenendo consensi e risultati. Al momento la classifica recita: Bayer Leverkusen 64, Bayern Monaco 54. Sono ben 10 le lunghezze tra le due squadre quando mancano altrettante partite alla fine del campionato.

Proprio il tecnico spagnolo è, a ragion veduta, considerato il principale artefice della straordinaria stagione delle ‘aspirine’. Naturalmente ciò ha messo il suo nome sui taccuini di diverse big, a partire dalla sua ex squadre, il Liverpool, alla ricerca di un nome di livello per il dopo Klopp. Notizia fresca, stando a quanto riferito dal Telegraph, è però che lo stesso Bayern Monaco potrebbe offrire a Xabi Alonso una panchina per la prossima stagione. Se non poi batterli… comprali.

Xabi Alonso piace a Liverpool e Bayern, ma lui potrebbe aspettare la Liga

Il Bayern Monaco non è nuovo a simili movimenti di mercato. Spesso in passato i bavaresi hanno comprato le stelle delle loro dirette avversarie, basti pensare a Lewandowski o, in tempi meno recenti, Mario Gomez. Adesso, di fronte alla separazione a fine stagione con Tuchel, che potrebbe trovare una sistemazione in Premier o in Liga, l’idea di puntare su Xabi Alonso. Da battere la concorrenza del Liverpool, ma anche altre sirene, dalla Spagna, che potrebbero spingere il tecnico del Bayer Leverkusen a valutare altre ipotesi.

Si era parlato di Real Madrid, ma adesso l’opzione sembra tramontare di fronte al rinnovo di Carlo Ancelotti. E se a spuntarla fosse invece il Barcellona? Xavi quasi certamente non resterà ed ecco che i blaugrana cercheranno un tecnico. Si era parlato proprio di Tuchel, ma l’ipotesi Xabi Alonso prende quota. Il suo passato da madridista potrebbe essere un freno per il tifo blaugrana, ma non certo per la dirigenza. Ciò che è certo è che Xabi Alonso quest’estate avrà l’imbarazzo della scelta.