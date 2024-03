Fiorentina, nuovo comunicato ufficiale sulle condizioni di Joe Barone

Joe Barone, dopo il malore accusato nella giornata di ieri, è in terapia intensiva cardio-chirurgica al San Raffaele di Milano. La Fiorentina emana un nuovo comunicato sulle sue condizioni.

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è stato ricoverato d’urgenza nella giornata di ieri a Milano. Tanto che il club ha chiesto alla Lega Serie A di poter rimandare il match previsto con l’Atalanta. Richiesta che è stata accordata immediatamente. Ecco il comunicato ufficiale con gli aggiornamenti.

Purtroppo le condizioni del direttore generale della Fiorentina restano critiche. Barone è ricoverato al San Raffaele di Milano e, dopo la moglie, anche i figli sono accorsi dagli Stati Uniti in tutta fretta. La Viola ha reso noto che Barone, dopo essere stato operato alle coronarie, è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica. Il comunicato ufficiale.

Comunicato ufficiale Fiorentina: le condizioni di Joe Barone

Tramite il sito ufficiale del club è stato reso noto che: “ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero”.

“Le funzioni vitali – si legge ancora – sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento”. Non resta che esprimere vicinanza in un momento tanto difficile quanto delicato.