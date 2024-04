Abraham spegne i sogni di un buon Napoli, al Maradona finisce 2 a 2

Da pochi minuti è terminata la gara del Maradona tra il Napoli e la Roma con il risultato di parità di 2-2.

La prima occasione della gara capita sulla testa di Pellegrini che, imbeccato dalla sponda di Mancini, manda di poco alto su azione dal calcio d’angolo. Con il passare dei minuti, e nel silenzio dello Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli guadagna campo ed ha due occasioni con Victor Osimhen.

Al 20’, invece, Svilar si fa trovare pronto su Di Lorenzo. Alla mezz’ora è Osimhen a provarci da posizione defilata, ma il portiere della Roma respinge ancora. Qualche minuto, esattamente al 35’, Anguissa ha una grande occasione, ma manda la sfera in curva a tu per tu con Svilar.

Il Napoli spinge ancora e per due volte è pericoloso con Kvara che prima vede la sua conclusione deviata uscire di poco e poi la parata si Svilar. Il primo tempo si conclude con un colpo di testa di Di Lorenzo terminato di poco fuori. Anche i primi minuti della seconda frazione di gara sono contraddistinti dagli attacchi del Napoli.

Napoli-Roma, succede tutto nella ripresa: azzurri che si mangiano le mani

In due minuti, infatti, gli azzurri hanno due opportunità con Osimhen e Lobotka, ma sul più bello Juan Jesus compie un fallo di rigore su Azmoun. Dagli undici metri si presenta Paulo Dybala che riesce a battere Meret, il quale aveva comunque intuito l’intenzione dell’argentino. Il Napoli, però, non demorde e pareggia con la conclusione di Mathias Olivera che viene deviata da Kristensen. Una volta riportato il risultato in parità, gli azzurri sfiorano la rete del vantaggio con il colpo di testa di Osimhen terminato di poco a lato. Un minuto dopo, esattamente al 67’, ci prova Pellegrini: bravo Meret a respingere.

Al 74’ c’è da segnalare la grande parata di Svilar su un’altra conclusione di Osimhen, bravo a sfuggire a Mancini. Al 83’, dopo la chiamata del VAR, l’arbitro Sozza assegna un rigore al Napoli per lo sgambetto di Renato Sanches a Kvaratskhelia. Sul dischetto c’è Osimhen che riesce a spiazzare Svilar.

Il team partenopeo, però, esulta solo per sei minuti, visto che al 90’ c’è il gol di Abraham su azione da calcio d’angolo: bravo l’inglese ad anticipare tutti sulla sponda di N’Dicka. La gara si conclude con il tap-in a botta sicura di Osimhen respinto da un intervento prodigioso di Mancini.