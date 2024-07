Juventus, Giuntoli lavora alle uscite: tripla spina da risolvere

La Juventus si sta concentrando sulle operazioni in uscita. Alcune cessioni studiate dal Ds Giuntoli, però, si sono complicate.

E’ soltanto alle prime fasi la rivoluzione targata Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo conta infatti di regalare a Thiago Motta una Juventus molto più competitiva e ricca di opzioni rispetto a quella della scorsa stagione. A Torino sono già sbarcato Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram, Juan Cabal e Vasilije Adzic. Ulteriori colpi sono in cantiere ma prima il manager dovrà riuscire a piazzare altrove gli elementi finiti fuori dal nuovo progetto bianconero.

Lunga la lista degli epurati: in pratica, quasi un’intera squadra. Riuscire a cedere tutti gli esuberi, di conseguenza, rischia di rivelarsi un’autentica impresa alla luce anche degli ostacoli emersi nelle ultime ore. Wojciech Szczesny, scivolato indietro nelle gerarchie in seguito all’acquisto di Di Gregorio, ad esempio non gradisce particolarmente il trasferimento al Monza al punto da valutare l’idea di rimanere alla Vecchia Signora da separato in casa fino alla naturale conclusione del contratto (30 giugno 2025).

Uno scenario che Giuntoli vorrebbe evitare. I brianzoli, dal canto loro, non si persi d’animo e, a breve, tenteranno di rifarsi avanti con l’obiettivo dichiarato di convincere il polacco ad unirsi alla causa biancorossa. Un rebus anche il futuro di Dean Huijsen, rientrato alla base dopo l’esperienza in chiaroscuro vissuta nella seconda parte della stagione alla Roma e non convocato per il ritiro in Germania attualmente in corso di svolgimento. Il classe 2005, nonostante il confronto telefonico avuto con il tecnico del Bayer Leverskusen Xabi Alonso, spinge per andare al PSG.

Juventus, in stand-by le cessioni studiare da Giuntoli: si complicano i piani

Il problema, in questo caso, risiede nel fatto che dai transalpini, almeno fino a questo momento, non è pervenuta alcun tipo di proposta. Giuntoli, intanto, ha inviato uno specifico messaggio alle società interessate allo spagnolo: serviranno almeno 30 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Segnato pure il destino di Mattia De Sciglio, sceso in campo appena una volta nell’ultima stagione a causa dei frequenti problemi fisici rimediati.

Ora le condizioni del terzino, come da lui stesso spiegato tramite i social, sono tornate ottimali ma la Juve ha avviato le pratiche per il divorzio. Resta da capire dove proseguirà la carriera dell’ex Milan: il Monza ed il Parma si sono mostrati interessati, senza però andare oltre a dei sondaggi esplorativi. Tre casi che, come riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, stanno facendo salire la tensione in casa bianconera. Senza considerare, poi, che la lista degli esuberi contiene inoltre i nomi di Daniele Rugani, Arthur, Weston McKennie e Federico Chiesa.