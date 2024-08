Mercato Fiorentina, dopo lo spavento la gioia: Conference League e due rinforzi

La Fiorentina, dopo aver centrato l’accesso al tabellone della Conference League, si rituffa sul mercato. Due colpi in cantiere.

Risveglio dolce in casa Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta ieri sera ai rigori nel ritorno dei playoff di Conference League sul campo della Puskas Academy. Un successo di fondamentale importanza nella stagione della Viola, che ora entrerà per la terza volta consecutiva nel tabellone ufficiale della manifestazione. Obiettivo quindi raggiunto (non senza qualche brividi di troppo) per Raffaele Palladino ed il club, che nell’ultimo giorno di mercato proverà a prendere qualche altro rinforzo.

A finanziare le operazioni in cantiere sarà la cessione di Sofyan Amrabat, in procinto di passare al Fenerbahce. I turchi hanno proposto un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 13 e 3 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Per l’ex Manchester United, invece, è pronto un quadriennale e un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di José Mourinho. Battuta la concorrenza dell’Atletico Madrid, che di recente si era iscritto alla corsa raccogliendo informazioni sullo stato contrattuale del 28enne.

La Fiorentina, dal canto suo, conta di sostituirlo regalando al proprio allenatore due nuovi centrocampisti. Il primo risponde al nome di Martin Baturina, di proprietà della Dinamo Zagabria. Si tratta di trequartista di 21 anni, autore di 4 assist nelle 5 partite disputate finora e 9 passaggi vincenti (più 8 reti) nell’ultima annata: un talento in rampa di lancio, ma già pronto a calcare palcoscenici prestigiosi. I croati non hanno chiuso all’idea di cederlo tuttavia continuano a chiedere almeno 18 milioni.

Fiorentina, dopo la qualificazione in Conference ecco i rinforzi per Palladino

I toscani, invece, ne hanno messi sul piatto 12: le parti continueranno a confrontarsi tuttavia il tempo a disposizione è sempre meno. L’altro profilo vagliato è quello di Edoardo Bove, scivolato indietro nelle gerarchie della Roma. Il tecnico Daniele De Rossi non la impiegato nelle gare contro il Cagliari e l’Empoli, dando il suo assenso alla cessione del 22enne: in pole position c’è l’Eintracht Francoforte, che punta ad ingaggiarlo in prestito. La Fiorentina, in ogni caso, non intende darsi per vinta.

L’alternativa a Bove è Michael Folorunho, ai margini nel Napoli di Antonio Conte. Il prezzo del cartellino (10 milioni) è alla portata: per riuscire ad acquistare l’ex Verona, però, sarà necessario battere la concorrenza della Lazio. La Fiorentina, infine, prima di mezzanotte proverà pure a prelevare Robin Gosens dall’Union Berlin. Work in progress in casa Viola. Palladino, dopo il grande spavento e la successiva gioia, attende i rinforzi promessi.