Fantacalcio, sono pronti a brillare: puntate su di loro alla ripresa della Serie A

La quarta giornata del campionato è ancora distante ma il Fantacalcio non si ferma mai: puntate su questi 5 giocatori.

La sosta dovuta agli impegni delle Nazionali non si è ancora conclusa tuttavia la concentrazione dei fantallenatori è già rivolta al prossimo fine settimana. La quarta giornata del campionato scatterà il 14 settembre: alle ore 18 il Como ospiterà il Bologna mentre la Juventus farà visita all’Empoli. Alle 20.45 i riflettori saranno poi puntati su Milan-Venezia e Genoa-Roma. In questo articolo vi proponiamo 5 giocatori da schierare senza dubbi: sono pronti a brillare e a fornirvi bonus preziosi.

Partiamo da Matias Soulé, fiore all’occhiello della campagna acquisti della Roma che ha dovuto sborsare oltre 30 milioni per prelevarlo dalla Vecchia Signora. Finora l’argentino, rimasto larga sulla fascia destra, ha faticato ad accendersi e a rendersi pericoloso. Il momento del riscatto, però, sta per avvicinarsi visto che Daniele De Rossi sta valutando di schierarlo nel ruolo di trequartista centrale insieme a Paulo Dybala nel nuovo 4-3-2-1 così da sfruttare al meglio la sua abilità in fase di rifinitura e finalizzazione.

Proseguiamo con Giovanni Fabbian, tra le poche note liete dell’avvio di stagione del Bologna. La rivoluzione estiva e lo sbarco in panchina di Vincenzo Italiano hanno comportato numerose novità tecnico-tattiche tra le fila rossoblù, molte delle quali non ancora del tutto assorbite. Del centrocampista 21enne, in ogni caso, ci si può fidare ad ogni chiusi: suo, infatti, il goal che ha permesso ai rossoblù di portarsi temporaneamente in vantaggio nell’ultimo turno di campionato nel match poi pareggiato con l’Empoli.

Fantacalcio, puntate su questi 5 giocatori: hanno il bonus in canna

La lista comprende anche il nome di Brenner, match-winner della sfida vinta dall’Udinese ai danni del Como. Il brasiliano sta approfittando al meglio dell’assenza di Alexis Sanchez per mettersi in mostra e trascinare i bianconeri verso la vetta della classifica. Un momento magico certificato dalla rete siglata in Coppa Italia. Il suo mirino è puntato sul Parma: punta ad essere ancora protagonista.

Impossibile non citare pure Kenan Yildiz, nonostante sia ancora a secco. Thiago Motta nutre grande fiducia nei suoi confronti e continuerà a schierarlo titolare: la prima gioia nel torneo, per il turco nuovo numero 10 della Juventus, è soltanto una questione di tempo. E’ destinata ad arrivare da un momento all’altro. L’Empoli è avvertito. Chiudiamo con Nico Paz, inseritosi subito bene negli schemi del Como. L’ex Real Madrid (preso per 6 milioni più il 50% della futura rivendita) contro l’Udinese è andato spesso al tiro, sfiorando la rete in più di un’occasione. Ha voglia di fare bene, diamogli fiducia.