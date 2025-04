L’Inter lo scarica ma resta in Italia: scambio inatteso

Una serata storta può pesare come un’intera stagione: c’è un calciatore che sembra aver esaurito il credito all’Inter. Un incrocio inatteso può cambiare la rotta

Certe serate, anche se sembrano normali, riescono a dire molto di più di quello che mostrano. E non serve aspettare i titoloni del giorno dopo per capire che qualcosa si è rotto.

Lo senti subito, appena si spengono le luci dello stadio. Quando i fischi si mischiano al silenzio e i volti bassi dicono tutto. Per qualcuno è stata una sconfitta, per altri forse l’ultima occasione. Per Kristjan Asllani, molto probabilmente entrambe.

Simone Inzaghi gli ha fatto spazio solo in quelle rare volte in cui il calendario si ingarbugliava, o quando serviva far tirare il fiato ai titolarissimi. E allora eccolo lì, il ragazzo albanese con la faccia pulita e il tocco elegante. Ma il derby di Coppa Italia, l’altro giorno, potrebbe aver segnato un punto. Non una svolta, ma un giro di boa. Di quelli da cui non si torna più indietro.

Per un’ora ha cercato di tenere a galla il centrocampo nerazzurro. Ha provato a far girare la squadra, a dettare i tempi. Ma in partite così, se sei fuori partita come lo è stato Asllani, gli errori li paghi cari.

Dopo l’ennesima prestazione impalpabile, il confronto con i colleghi rossoneri è sembrato imbarazzante. Mentre i rivali correvano, comandavano e gestivano, lui sembrava rincorrere un treno già partito. E quando il cambio è arrivato, intorno al 60’, nessuno si è stupito. Forse nemmeno lui.

Asllani verso l’addio all’Inter: idea scambio col Torino per Ricci

La sensazione è che l’Inter abbia deciso di fare un upgrade, che in casa nerazzurra ha un nome e un cognome, che non è certo un mistero: Samuele Ricci del Torino. Ha un anno in più di Asllani ma sembra averne cinque in più per maturità tattica e presenza in campo.

Ricci è il centro di gravità del gioco granata, ha conquistato anche stabilmente la Nazionale e da tempo è finito nei radar nerazzurri. Non è un’alternativa, è un obiettivo concreto. Da settimane Marotta e Ausilio ragionano su come avvicinarsi a una valutazione alta, di almeno 35 milioni senza bruciare l’intero budget.

La soluzione potrebbe essere proprio Asllani. Non più solo un esubero, ma una pedina utile per abbassare il costo del cartellino di Ricci. Una contropartita che il Torino potrebbe accettare, soprattutto in ottica futura, vista l’età e il potenziale del centrocampista albanese.

In questo incastro, ogni parte trova una sua logica: l’Inter alleggerisce la rosa e fa un salto di qualità immediato; il Torino prende un profilo da rilanciare in un contesto meno esigente; Asllani trova spazio, responsabilità e continuità, dimostrando di non essere un flop ma un signor calciatore, cosa che comunque in tanti già pensano a giudicare da diversi commenti social in sua difesa.

Asllani ha fatto un signor primo tempo. Sia in impostazione che difensivamente. Visto poche volte all’Inter con questa personalità e convinzione. Molto meglio lui del Calhanoglu del secondo tempo. Bocciarlo per la gara di ieri significa non capirne. https://t.co/H3CeSpapM2 — Scofield (@Ale_Scofield) April 24, 2025

Perché Asllani, checché se ne dica, resta un gran bel prospetto. Ma Ricci, oggi, sembra qualcosa di più: un centrocampista già formato, con esperienza, personalità e una crescita che non accenna a fermarsi.