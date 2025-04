Juve, adesso non ci sono più dubbi: è lui il grande sacrificato

Juve, tutto deciso: non ci sono più dubbi, sarà lui il grande sacrificato sul mercato in vista della prossima estate

La Juventus è nuovamente fuori dalla Champions League. Dopo l’ultimo turno di campionato, finito mercoledì, la squadra bianconera è scivolata al quinto posto, complice il ko contro il Parma e scavalcata dal Bologna capace di battere l’Inter. Insomma, se finisse oggi il campionato, la Juve potrebbe partecipare solo alla prossima edizione dell’Europa League.

Una vera e propria onta, un disastro sportivo al termine di una stagione completamente da dimenticare. Altro che rinascita e nuovo progetto: Thiago Motta è naufragato come e peggio del Titanic ed il momento positivo di Tudor si è spento. Dopo i sette punti nelle prime tre gare, è arrivato un ko che ha preoccupato non poco tutto l’ambiente, sia perché arrivato contro una squadra più debole tecnicamente ma che ha mostrato più fame sia per la pochezza di gioco e di idee della Juve.

Insomma un bel problema anche per l’allenatore croato cosciente di come sia necessario il quarto posto per poter sperare di proseguire anche nella prossima stagione come guida tecnica della Juve.

Giuntoli ha pronto il piano B: ecco come finanziare il mercato

La mancata qualificazione alla prossima Champions League nemmeno viene presa in considerazione in casa bianconera. Se dal punto di vista sportivo sarebbe un grave danno di immagine, si tratterebbe di un vero disastro sotto l’aspetto economico. La Juve, per volere della proprietà, deve autogestirsi ed i milioni dell’Uefa sono oro colato alla Continassa per il mercato.

In caso non dovessero arrivare, nemmeno i 115 milioni di euro immessi dalla proprietà nelle casse del club potrebbero aiutare, anzi. E così, per finanziare il mercato in entrata, servirebbero dei sacrifici più o meno imponenti. Un piano B al quale Giuntoli non vorrebbe mettere mano ma che ha già pronto in caso la situazione dovesse precipitare.

Quel Giuntoli finito peraltro nel mirino della critica per le sue operazioni in entrata sia nello scorso mercato estivo che in quello invernale.

Juve, 70 milioni per il grande sacrificio: ecco chi è

Ma chi potrebbe essere il sacrificato? C’è un nome e cognome ben preciso. Si tratta di Kenan Yildiz, la stellina più luminosa della Juventus. Un talento cristallino il classe 2005 su cui la Juventus punta molto. Il calciatore è però anche il più ambito dai top club europei e l’unico con una valutazione elevata tanto da poter sistemare i conti.

Già la scorsa estate la Juve aveva alzato un muro contro gli assalti delle big europee ma la prossima estate potrebbe essere necessario il suo sacrificio. La Juve, complice un suo contratto fino al giugno 2029, parte da una valutazione di almeno 70 milioni di euro, un prezzo alto ma più che abbordabile per le società inglesi e non solo.

Chelsea e Liverpool hanno già posato gli occhi su di lui ma presto potranno aggiungersi anche altri club inglesi. Di certo c’è anche il Bayern Monaco sul talento turco, per un’asta che potrebbe scatenarsi attorno al suo nome in estate.