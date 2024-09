Roma, Koné in grande spolvero con la Francia: il piano di De Rossi

Koné punta a prendersi la Roma dopo l’ottima prestazione sfoderata in Nazionale contro il Belgio. Il piano di De Rossi in vista del Genoa.

Sarà un Manu Koné tirato a lucido quello che, in queste ore, si ripresenterà a Roma. I giallorossi, alla ripresa del campionato dopo la sosta, andranno in trasferta a Genova con l’obiettivo di fare bottino pieno ed ottenere la prima vittoria in campionato. L’avvio, per i giallorossi, non è stato dei migliori: appena due pareggi, con il Cagliari e la Juventus nell’ultimo turno, inframezzati dalla sconfitta subita a sorpresa per mano dell’Empoli.

Daniele De Rossi, nell’occasione, schiererà la formazione migliore: certo l’impiego del centrocampista, prelevato a titolo definitivo dal Borussia Monchengladbach nelle ultime ore del mercato estivo per 20 milioni su input dello stesso allenatore. Il 23enne rientrerà nella capitale con il morale alle stelle, vista l’ottima performance sfoderata lunedì nel match vinto ai danni del Belgio. Al debutto assoluto in Nazionale, Koné non ha risentito dell’emozione. Anzi, a fine gara è risultato addirittura tra i migliori in campo.

Sostanza e qualità: come riportato da ‘La Gazzetta della Sport’, il classe 2003 ha eseguito in maniera positiva il 93% dei passaggi complessivi, il 100% dei dribbling e vinto 8 dei 13 duelli che lo hanno visto protagonista. Al bottino, poi, vanno aggiunti 4 passaggi chiave e 80 tocchi nella sua area di competenza. Una prestazione totale, che ha spinto molti tifosi romanisti a paragonarlo a Radja Nainggolan. Il Ct Didier Deschamps lo ha elogiato (“ha giocato molto bene”) mentre De Rossi è pronto a mandarlo in campo dal primo minuto.

Roma, Koné splende con la Francia: il piano di De Rossi in vista del Genoa

L’allenatore è risultato determinante per lo sbarco di Koné nella Città Eterna, contattando direttamente il giocatore così da convincerlo ad accettare il trasferimento e chiedendo al direttore sportivo Florent Ghisolfi di fare tutto il possibile per acquistarlo. Nella rosa, in effetti, mancava un elemento in possesso delle sue caratteristiche: dinamico, abile in fase di recupero del pallone ma anche propositivo nella costruzione della manovra.

Nell’ultima annata, al Gladbach, aveva firmato 2 reti ed altrettanti passaggi vincenti in 25 apparizioni complessive. Ora il suo obiettivo è fare ancora meglio e diventare il trascinatore del centrocampo giallorosso. De Rossi, come detto, lo getterà subito nella mischia nel ruolo di mezzala destra. Insieme a lui ci saranno pure Bryan Cristante ed Enzo LeFée, in netto vantaggio rispetto a Leandro Paredes. Il Genoa è avvisato. La Roma vuole mettersi alle spalle il periodo negativo.